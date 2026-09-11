La intendenta de Avellaneda anunció un bono de $100.000 para docentes y auxiliares por el Día del Maestro

La intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, anunció en las últimas horas un bono extraordinario de $100.000 para los docentes y auxiliares del distrito, con motivo del Día del Maestro.

“En el marco del Día de las Auxiliares y Día de las y los Maestros, nos encontramos en el Microestadio Gatica con quienes acompañan y educan a nuestras infancias para anunciar que recibirán una bonificación extraordinaria de $100.000 maestros, directores y auxiliares”, expresó Sierra desde sus redes sociales.

Desde el municipio indicaron a LA NACION que el bono será recibido por los trabajadores “junto con el próximo salario”, esto es, con los haberes correspondientes a septiembre.

Además, la jefa comunal anunció que “a partir de 2027, los 39 jardines de infantes municipales tendrán jornada completa”. Hasta ahora, solo ocho eran de doble escolaridad.

“Pudimos concretar que los jardines maternales sean reconocidos por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires como instituciones pedagógicas”.

El acto en el Microestadio Gatica de Villa Domínico

Sierra lleva las riendas del municipio desde principios de julio, tras la renuncia de Jorge Ferraresi, su esposo.

“En Avellaneda siempre peleamos para poner la educación en un lugar preponderante, para nosotros es una política de Estado esencial”, expresó la jefa comunal durante un acto que tuvo lugar el jueves último en el Microestadio Gatica de Villa Domínico.

Ferraresi renunció el 3 de julio a su cargo en el municipio para “asumir desafíos” en la provincia de Buenos Aires, donde se especulaba con una posible función en la administración de Axel Kicillof o una incipiente campaña para la Gobernación en 2027.

Sierra se desempeñaba hasta ese momento como jefa de Gabinete del municipio, y quedó a cargo de la Intendencia por haber sido cabeza de la lista de concejales de Unión por la Patria (UxP) en 2023.

Desde entonces, Ferraresi recorre la provincia con la proclama de la candidatura presidencial de Kicillof.

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