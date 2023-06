La interna de Pro: Patricia Bullrich y Jorge Macri volvieron a mostrarse juntos para hacer campaña en la Ciudad

escuchar

En la última semana antes del cierre del plazo para la inscripción de candidaturas, Patricia Bullrich se lanzó a recorrer la ciudad de Buenos Aires junto a Jorge Macri, el postulante de Pro que competirá por la sucesión de Horacio Rodríguez Larreta en las próximas elecciones.

El primo del expresidente, quien fue ungido como el candidato único del partido fundado por Mauricio Macri en el distrito porteño, y la exministra de Seguridad, rival de Larreta en la interna presidencial de Juntos por el Cambio, ya habían compartido anteayer un encuentro sobre educación. Esa imagen generó malestar en las filas del jefe porteño.

Este sábado, Jorge Macri y Bullrich recorrieron el Barrio Chino y tomaron un café en la esquina de Arribeños y Mendoza. Los referentes de Pro estuvieron escoltados por Juan Pablo Arenaza, jefe de campaña de la exfuncionaria de Macri, e Iván Velasco. “Recorrimos con Bullrich la calle ViaViva, en el Barrio Chino, donde se ubica un nuevo paseo comercial. Un nuevo centro de atracción para que disfruten todos los vecinos de la Ciudad”, afirmó Jorge Macri.

El ministro de Gobierno porteño y primo de Macri se impuso en la pulseada ante su par de Salud, Fernán Quirós, y tendrá la misión de enfrentar a Martín Lousteau, el aspirante de la UCR, en las primarias. También están anotados en la contienda Ricardo López Murphy, quien ratificó su candidatura a jefe de gobierno porteño, tras la ruptura con Roberto García Moritán. Lo acusó a los disidentes de “grupo de trepadores y traidores”. López Murphy es aliado de Bullrich.

Graciela Ocaña, que ayer compartió un acto con Lousteau, también pretende competir en las PASO de la ciudad de Buenos Aires. se sumó a Juntos por el cambio en 2017, con el respaldo de Larreta.

Hoy, Lousteau recorrió Colegiales, donde llamó a “respetar la identidad de cada barrio”. “En el futuro no puede haber excepciones al Código Urbanístico de la Ciudad”, señaló. Según el líder de Evolución Radical, “los desarrolladores inmobiliarios no tienen incentivos para construir en el sur de la ciudad y esto afecta directamente la interacción entre los distintos barrios y provoca grandes disparidades en el valor del suelo”.

Más temprano, el jefe porteño y precandidato de Pro visitó Salta donde participó de distintas actividades en conmemoración al General Martín Miguel de Güemes. “Yo como presidente voy a estar al lado de los salteños para impulsar el turismo, el litio y el trabajo”, afirmó. Además, tras el frustrado operativo para sumar a Juan Schiaretti, insistió en que JxC necesita ampliarse. “Seguimos sumando que es muy importante para cambiar la Argentina y así tener una fuerza política amplia que de la pelea para ganarle al kirchnerismo”, enfatizó Larreta, quien estuvo acompañado por el gobernador Gustavo Sáenz.

Más temprano, Gerardo Morales, jefe de la UCR y aliado de Larreta, cargó hoy en duros términos contra Bullrich por coquetear con un acuerdo legislativo con Milei. ”El radicalismo tiene un programa que está bastante acordado con equipos de Carrió, del peronismo y del larretismo dentro del Pro. Tenemos un programa de gobierno que es el que van a cumplir nuestros legisladores”, dijo Morales en diálogo con radio Mitre.

En ese marco, aseveró que está “muy lejos” de las propuestas de Milei, luego de que esta semana Bullrich adelantara que podría realizar acuerdos legislativos con La Libertad Avanza, tras las PASO del 13 de agosto.”Hay que tener cuidado con eso. ¿Para qué quiere Patricia Bullrich hacer una alianza con Milei, para privatizar la educación pública o habilitar la venta de armas o reglamentar la venta de órganos?”, apuntó.

Enseguida, agregó: “¿Qué se va a acordar con Milei? Esos son algunos de los puntos cruciales que no compartimos, no son puntos secundarios del debate que nos va a cruzar durante toda la campaña. Ese es el debate, no la descalificación”.

