Unión por la Patria: se tensa la pulseada bonaerense y el sciolismo evalúa impugnar el reglamento interno

Cuando parecía que la tensión por el cierre de alianzas empezaba a ceder, la disputa interna dentro del oficialismo bonaerense volvió a calentar el clima. El enfrentamiento entre la conducción del PJ de la provincia de Buenos Aires que ejerce Máximo Kirchner, y el sector que representa a Daniel Scioli y que encabeza la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, podría terminar en impugnaciones ante la Junta Electoral.

“Si no rectifican el reglamento vamos a impugnar ante la Justicia Electoral. Políticamente nos están llevando a un terreno que no queremos”, advirtió una fuente importante del sector denominado Unidos Triunfaremos, que postula a Scioli y a Tolosa Paz dentro de las primarias del frente Unión por la Patria (UxP). Una manera de plantear que buscarán resistir la embestida.

“Básicamente buscan proscribir a las minorías a través de la reglamentación, ya que así como está ahora escrito si sacamos 25 puntos en la elección en muchos municipios no metemos ni concejales, ni legisladores. Solo ganando la interna podés aparecer en las listas. Es a todo o nada”, argumentaron en el equipo de Scioli y de Tolosa Paz, su precandidata a gobernadora bonaerense.

La clave del conflicto está en la letra chica del reglamento vinculado a los intendentes, los legisladores provinciales y los concejales. En principio, lo que se fijó es que cada intendente debe ir “colgado” únicamente de un candidato a gobernador. Es decir que no se daría el esquema de “Y” que permitiría que cada jefe comunal se presente tanto por la lista de Axel Kicillof (si es que se confirma que va por la reelección) como de Tolosa Paz.

Daniel Scioli firmó su precandidatura presidencial por la corriente interna “Unidos Triunfaremos” Prensa Daniel Scioli

El otro punto clave es cómo se integrarán las listas de diputados y senadores provinciales. En la primera sección, la lista perdedora debe obtener el 30% de los votos de la alianza para integrarse a la nómina definitiva de diputados, pero solo lo hará en el 8º lugar, con lo cual es posible que quede afuera. En la tercera sección electoral, que este año elige senadores, se ofrece el 7º a la lista perdedora que supere el piso. De nuevo, implica que no hay casi expectativas de obtener una banca.

Por último, otro eje de conflicto está en la categoría de concejales. El reglamento impone que la lista perdedora en cada municipio recién podrá integrarse a la lista definitiva de concejales en el sexto lugar, lo que, por el escenario actual, implicaría quedar afuera del juego. Máximo Kirchner, presidente del PJ bonaerense, le habría garantizado a los intendentes peronistas que podrán armar ellos su propia nómina para los concejos deliberantes, sin intromisiones de la lista de Scioli.

Según fuentes del sciolismo, el kirchnerismo habría recurrido a una maniobra irregular en el intento por excluirlos de la competencia: cuando se firmó el acta con el reglamento de la interna, no se incorporó el anexo en el cual consta el esquema de distribución de cargos entre los ganadores y los perdedores. “Lo firmaron cinco personas: Máximo Kirchner, Mariel Fernández, Gabriel Katopodis, Verónica Magario y Martín Insaurralde. Pero lo hicieron en una hoja en blanco y no mostraron el anexo donde consta cómo se distribuyen los lugares. Así lo presentaron a la Junta Electoral, sin que se sepa qué firmaron”, acusan en este sector.

Afiches de Tolosa Paz y Daniel Scioli aparecieron hoy en la vía pública

Desde el PJ bonaerense, en tanto, respondieron con la difusión de un hilo de tuits, en el que señalan que “el reglamento de Unión por la Patria se encuentra publicado en la página web del frente electoral que este partido integra junto a toda la documentación necesaria para la presentación de listas en cada categoría. La distribución de los cargos nacionales, provinciales y municipales correspondientes a las minorías, son informadas y de conocimiento para todos los partidos firmantes del Acta constitutiva del Frente electoral”.

Después aseguran que “en la reunión de Junta Electoral de @unionxlapatria -realizada el jueves 15 de junio- y ante el requerimiento de los apoderados de las listas de diputadxs nacionales por la PBA y cargo ejecutivo provincial de dicho sector, se informó la distribución de cargos y lugares. Cabe aclarar que las reglas de juego establecidas en el reglamento por el conjunto no son capricho de nadie. Se trata de propuestas realizadas por los partidos al momento de integrar y formar el frente. Es una construcción colectiva. No es potestad de los precandidatos modificarlas según su parecer y conveniencia”.

Quien salió a responderle fue el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que actúa como apoderado de la lista de Scioli. “Que una campaña empiece así no tiene ningún sentido (...) Anoche salió un tuit que dice que tenemos las actas de distribución de cargos -de las que no podemos hacernos-, pero no están. Seguimos sin tener la información y no sabemos qué fue lo que presentaron. ¿Qué necesidad hay?”.

Y después azuzó: “El día de ayer Victoria Tolosa Paz [la precandidata a gobernadora bonaerense del espacio de Scioli] llamó a Máximo 20 veces y no la atendió nunca. Al final de la tarde empezó a atenderla y las explicaciones que daba son todas absolutamente sosas, sin ninguna razón de ser ni contundencia. La solución era muy simple: ‘Te mando el sobre con la documentación o la venís a buscar a tal lugar’. No había otra forma ¿Me tenés que poner un tuit para que yo tenga que adivinar y decirme que ahí está lo que yo estoy reclamando cuando no está? Siento que es una burla”.

