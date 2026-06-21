El patrimonio de Insaurralde: allanaron dos domicilios de Cirio y Piccirillo tras la difusión de los videos de los dólares

La Justicia allanó dos domicilios de Jesica Cirio y su expareja Elías Piccirillo, tras la difusión de videos en los que la modelo y conductora muestra dólares guardados en un vestidor de la casa que compartía con el exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, su primer marido, según pudo saber LA NACION de fuentes judiciales.

La revelación de las filmaciones, realizada por este medio, generará nuevos movimientos en el expediente judicial que instruye el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella.

De acuerdo a las fuentes consultadas se prevén próximos peritajes para estimar el monto del dinero exhibido en los cajones del vestidor del exintendente de Lomas de Zamora en una propiedad ubicada en un country de San Vicente.

Uno de los videos de Cirio en los que muestra fajos de dólares

Los procedimientos se llevaron a cabo en un domicilio del barrio porteño de Palermo y en otro de la localidad de Banfield, en el partido de Lomas de Zamora. Ordenados por el juez Armella a pedido del fiscal Sergio Mola, los allanamientos se desarrollaron en la madrugada de este domingo. Alrededor de las 8, estaban finalizados y tuvieron resultados negativos. El objetivo de la Justicia era hallar dispositivos, como celulares, notebooks y memorias.

Uno de los procedimientos fue en Ortega Gasset y Libertador; el restante fue en un departamento de Banfield en el que Piccirillo cumple prisión domiciliaria (la Justicia le concedió ese beneficio en noviembre pasado, en el marco de una causa en la que investigan si le plantó un arma y drogas a un empresario al que le debía dinero). Los allanamientos se realizaron con personal de la Gendarmería Nacional.

La difusión de los videos en los que Cirio muestra dólares acumulados en cajones de un ropero, debajo de remeras y buzos, motivará nuevos peritajes, según pudo saber LA NACION de fuentes judiciales, que tendrán el objetivo de estimar la cantidad de dinero guardada.

El barrio privado Fincas de San Vicente, donde hizo los videos Jesica Cirio Ricardo Pristupluk

La propiedad de San Vicente en la que se filmaron los videos fue allanada cuando la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado que se sigue contra Insaurralde estaba en manos del juez anterior del expediente, Ernesto Kreplak. No se realizarían nuevos procedimientos en esa vivienda, ubicada en el country Fincas de San Vicente.

Insaurralde fue intendente de Lomas de Zamora entre 2009 (cuando asumió en reemplazo de Jorge Rossi) y 2021 (cuando pidió licencia para ser jefe de Gabinete del gobierno de Axel Kicillof).

El exintendente de Lomas ocupó el cargo provincial hasta septiembre de 2023, cuando estalló el escándalo del “Yategate”, a partir de la difusión de imágenes suyas acompañado por la modelo Sofía Clerici a bordo del yate “Bandido”, que navegaba en aguas del Mar Mediterráneo. Una de las consecuencias del caso fue que renunciara a su candidatura a concejal, en la boleta que encabezaba el actual jefe comunal lomense, Federico Otermín.

Con la colaboración de Nicolás Pizzi