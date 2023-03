La Justicia chaqueña declaró inconstitucional la suspensión de las PASO y la habilitación de colectoras que pretendía Capitanich

escuchar

El Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco declaró inconstitucional la suspensión de las elecciones primarias provinciales y la habilitación de listas colectoras, ambas acciones pretendidas por el oficialismo que comanda el gobernador Jorge Capitanich y que el pasado 7 de diciembre fueron convertidas en ley luego de tratamientos reñidos con los reglamentos de la propia Legislatura chaqueña.

El máximo tribunal provincial hizo hoy lugar al amparo presentado por la oposición tras aquella polémica sesión legislativa, anuló lo actuado y volvió la situación a hojas cero, razón por la cual la provincia deberá ahora readecuar su calendario electoral para votar en primarias provinciales cuidando que no coincida con el calendario nacional, según mandan sus leyes electorales vigentes.

Ante esta situación, Chaco tendrá PASO, pero no se permitirán las listas colectoras. Capitanich pretende este año competir a nivel nacional y aspira a ser ungido por el kirchnerismo.

Todo empezó el 7 de diciembre de 2022. Ese día, en medio de una escandalosa y violenta sesión, el oficialismo chaqueño suspendió las PASO provinciales y habilitó la utilización de listas colectoras con candidaturas múltiples para cargos electivos. La oposición inmediatamente denunció varias irregularidades y amenazó con ir a la justicia, cosa que hizo un día después.

La Legislatura del Chaco suspendió las PASO provinciales Gentileza

La sesión de referencia ocurrió a una semana de haberlo intentado por primera vez, y en lo que fue la última sesión ordinaria del año. La Legislatura del Chaco aprovechó la convocatoria realizada con el objetivo de sancionar el presupuesto y en ese marco, modificando incluso una normativa interna, avanzó con la suspensión de las elecciones primarias provinciales y habilitó, en el mismo acto, las candidaturas múltiples para cargos ejecutivos.

La oposición, con el radicalismo a la cabeza, hizo notar su malestar y se trenzó en una fuerte discusión con los legisladores y autoridades parlamentarias del oficialismo. Por momentos la sesión fue muy violenta, pero no terminó hasta tener el trabajo hecho: la aprobación del presupuesto y de estas dos normas electorales que eran cruciales para las aspiraciones reeleccionistas del gobernador Jorge Capitanich, que dicho sea de paso, ahora encabeza recorridas provinciales presentando su libro “Argentina merece más”, en modo candidato.

Denuncias

En el medio hubo denuncias de violaciones legales y constitucionales e incluso se habló de procedimientos espurios para avanzar con los asuntos parlamentarios, cosa que fue motivo de análisis judicial. Las denuncias de la oposición hicieron foco en que la Presidencia de la Cámara de Diputados se arrogó facultades que no ostenta, y que en el proceder truchó un despacho de comisión, la convocatoria de una comisión, lo mismo que un despacho de una comisión que no fue convocada. También denunciaron que no se respetaron las mayorías exigidas para aprobar una resolución y leyes.

El Superior Tribunal de Justicia del Chaco hizo lugar a la acción de amparo articulada en varios expedientes iniciados por Gustavo Corradi y Leandro Zdero, entre otros, y anuló las resoluciones N° 2197/22 de Presidencia de la Cámara de Diputados del Chaco y N° 2207/22 de la Cámara de Diputados del Chaco que modificaron la conformación de la Comisión de Asuntos Constitucionales. En consecuencia, declaró la inconstitucionalidad de las leyes N° 3745-Q y 3746-Q que suspendieron durante un año la vigencia de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) y habilitaron candidaturas múltiples, respectivamente. En razón de ello declaró nulo el decreto N° 3087/22 mediante el cual el Poder Ejecutivo provincial convocó a elecciones.

Para fundamentar la decisión, el STJ explicó que los proyectos de ley 3511/22 y 2336/19 despachados durante la sesión extraordinaria N° IV de la Comisión de Asuntos Constitucionales reconocen origen directo en las anuladas resoluciones 2197/22 2207/22. “Lo que a su vez implica que las leyes 3745-Q y 3746-Q merecen igual consecuencia debiendo ser declaradas inconstitucionales: el vicio procedimental de las resoluciones que aumentaron la cantidad de miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales redunda en la nulidad de toda la actividad posterior desarrollada por ésta”.

“Previo a finalizar, y siempre en el marco de la prudencia y la moderación que deben guiar nuestras decisiones, en un todo de acuerdo con las manifestaciones de ambas partes en cuanto a la importancia de las comisiones permanentes, siendo éstas piezas vitales que delinean el quehacer parlamentario, consideramos necesario señalar la preocupación que supone que la legalidad de decisiones del Cuerpo Legislativo, deban ser definidas en los Tribunales”, detallaron.

Jorge Capitanich gobernador de Chaco

“Aquello que la política y la discusión democrática no han logrado consensuar, no es lógico que termine en los ámbitos tribunalicios. Con mayor razón aún cuando se trata de cuestiones político-electorales, como sucede en el caso”, añadieron los jueces.

“Debemos recordar que el accionar de las autoridades constituidas debe respetar los principios de legalidad y razonabilidad, orientados por la prudencia política que debe caracterizar todo obrar en una república democrática”, señala la sentencia a la que accedió La Nación y que lleva la firma de los cuatro integrantes de la Corte chaqueña: María Valle, Iride Grillo, Mario Modi y Víctor del Río.

Ahora se espera que el Poder Ejecutivo firme el nuevo decreto teniendo en cuenta la realización de las Primarias, que según dirigentes locales se estima serían el último domingo de junio o primero de julio ya que las generales no se moverían del 18 de septiembre, fecha pensada ya desde un primer momento para desdoblar la decisión local de las presidenciales.

Uno de los demandantes, el diputado provincial Leandro Zdero afirmó a la prensa local que “el tiempo y la justicia nos dio la razón “. “No pienso solamente en la cuestión netamente de los partidos políticos ni en particular la mía. Creo que, lo que se hizo en la Legislatura fue una violación, un fraude y eso desprestigia a la democracia y a la política”,remarcoó.