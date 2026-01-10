La Justicia convocó a declarar al denunciante de la AFA en los Estados Unidos

El empresario Guillermo Tofoni, que mantuvo vínculos comerciales con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la demandó en los Estados Unidos, fue citado a prestar declaración testimonial por el juez Marcelo Aguinsky en la causa local que investiga quién es el verdadero dueño de la suntuosa quinta de Pilar, sospechada de pertenecer a las máximas autoridades de la entidad que nuclea a los clubes del fútbol argentino.

En el expediente que Tofoni promovió contra la AFA y que tramita en suelo norteamericano se llevó a cabo un “discovery”, tal como se conoce allí a la etapa previa al juicio en la que se produce prueba y se releva información relevante para el debate.

La Justicia local, según indicaron fuentes que conocen el caso, busca que Tofoni incorpore parte de esos elementos en el expediente.

La testimonial del empresario, solicitada por el fiscal Claudio Navas Rial y prevista para el 2 de febrero, es parte de una ronda de citaciones más amplia, de la que también forman parte los pilotos del helicóptero que ingresó en más de una oportunidad a la quinta investigada que, entre otras comodidades, cuenta con helipuerto. Los pilotos están citados para la semana que viene y, en su caso, la Justicia busca determinar quiénes fueron las personas trasladadas.

Son numerosas las pruebas que afianzan la sospecha de la Justicia acerca de que la quinta no pertenecería a sus dueños formales, el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte.

La quinta de Villa Rosa fue tasada en 20 millones de dólares. Ricardo Pristupluk

La última pista en ese sentido fue la tarjeta corporativa de la AFA a nombre de Pantano, de la que se debitaban los telepeajes de la costosa colección de autos o el suministro eléctrico de domicilios ajenos a la asociación de futbol, como uno de los lotes del country Ayres Pilar a nombre de Real Central, la sociedad de los presuntos testaferros, Pantano y Conte.

La tarjeta registra un gasto mensual promedio de 50 millones de pesos, pero hay meses en los cuales los gastos trepan a los 100 millones. El juez Aguinsky solicitó a la firma que emite el plástico, American Express, que suspenda todos los pagos.

El curso de la investigación durante la feria judicial quedó ratificado ayer por una sala de integración mixta de la Cámara Federal, que rechazó el intento de Pantano y Conte por frenar la pesquisa.

“No se advierte que la habilitación de la feria dispuesta por el juzgado ‘a quo’ [ el juez Aguinsky] para la realización de actividad instructora durante el presente mes de enero afecte derechos de las partes general, ni el derecho de defensa de la parte recurrente [Pantano y Conte] en particular”, dijeron la jueza Carolina Robiglio, del fuero penal económico, y el magistrado Leopoldo Bruglia, del fuero criminal y correccional federal.

Tofoni

Luego de que un equipo de periodistas de LA NACION revelara desvíos millonarios en el dinero que la AFA recaudó alrededor del mundo, la entidad realizó un descargo público por medio del cual relativizaba la información difundida. Varias de sus líneas apuntaban contra Tofoni.

“Cabe recordar que el empresario Guillermo Tofoni, quien pareciera no resignarse a las decisiones judiciales que NO le resultan favorables, por sí o a instancias de quienes persiguen determinados intereses, promovió una denuncia ante la justicia argentina en el marco de la causa CFP 1294/2023...”, decía el comunicado, en alusión a una causa cerrada por la Casación.

Tofoni le cuestiona a la AFA el desplazamiento de su empresa, World Eleven, contratada para organizar encuentros amistosos de la selección hasta diciembre de 2030, por la firma ProSport Live LLC, que tiene domicilio fiscal en el estado de Florida, Estados Unidos, cuando, según su versión, el contrato estaba vigente.