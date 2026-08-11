La Justicia de EE.UU. descargó el teléfono de un exdirectivo de la AFA y analiza sus movimientos comerciales

Una notebook y un teléfono móvil con información acerca de un tema sensible: los movimientos comerciales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desde 2017 hasta el presente ya están en poder del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Ambos dispositivos pertenecen a Leandro Petersen, exdirector de Marketing de la entidad de la calle Viamonte, que los habría entregado en los últimos días a fiscales del Estado de Florida que investigan estos negocios, según informaron a LA NACION fuentes al tanto de las operaciones.

La entrega del material se da en el contexto de un creciente interés de tres fiscales de los Estados Unidos sobre la estructura comercial y financiera de la AFA en el exterior a través de TourProdenter, intermediaria que pertenece a Javier Faroni, productor teatral y ex diputado provincial del Frente Renovador.

Javier Faroni, años atrás, en Mar del Plata

Los fiscales, que trabajan bajo la órbita del Departamento de Justicia norteamericano, investigan la posibilidad de lavado y otros delitos financieros en operaciones superiores a los 300 millones de dólares.

Según pudo averiguar LA NACION, tanto los fiscales como agentes del FBI han estado últimamente recabando testimonios de sponsors de la entidad que preside Claudio Tapia y mantienen desde hace varios días conversaciones con la abogada de Juan Pablo Beacon, exdirector ejecutivo de la entidad y uno de los hombres que más información tiene al respecto por su relación con Pablo Toviggino, tesorero.

La pretensión de los funcionarios norteamericanos es que tanto Beacon como Petersen puedan declarar como testigos ante un gran jurado.

Pablo Toviggino y Juan Pablo Beacon

Petersen, dueño de la agencia creativa Studio 23 y también ligado en los últimos años a Toviggino, renunció a la AFA el 31 del mes pasado, 24 horas después de la fecha en que el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, Miami, lo habría citado como testigo para declarar.

Leandro Petersen, a la derecha de Tapia, el día en que anunció su renuncia a la AFA X.com

Consultado por LA NACION, Petersen no contestó a los mensajes, pero tanto en su entorno como en la AFA negaron que hubiera declarado. Lo que sí trascendió es que ya tiene un estudio de abogados contratado en Miami, circunstancia que le permitiría cumplir con un mecanismo jurídico previsto en estos casos: declarar bajo juramento ante un fiscal que, a su vez, presente el documento ante el gran jurado.

Petersen es un ejecutivo clave en los movimientos comerciales de la AFA. Más allá de que el mismo se encargó de aclarar que se trataba de una decisión prevista desde hacía tiempo, su renuncia, anunciada oficialmente en el Sponsor Day, que se desarrolló con la presencia de representantes de anunciantes en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza, fue objeto de múltiples interpretaciones. ¿Se fue en buenos términos con la conducción de la AFA? Sin ir más lejos, Tapia, que encabezó el acto, le hizo un chiste que repitió varias veces: “Leandro, el descubierto, porque ya no es más el encubierto”, dijo, con sorna sobre las versiones sobre la citación. ¿Era una ironía contra la prensa, que hablaba en ese momento sobre la condición de testigo del ex funcionario, o un reproche al ex directivo de la AFA?

Petersen posteó en ese momento en su cuenta de Twitter que el paso al costado obedecía a un ciclo cumplido en el cargo y le agradeció tanto a Tapia como a Toviggino “el espacio y la libertad” que le habían dado para trabajar. “Hoy cierro una etapa inolvidable en mi vida profesional y personal, que pensé y planifiqué en los últimos meses”, escribió.

Entre sus proyectos está no sólo seguir con su desempeño en el mundo del marketing, sino una apuesta grande: quiere ser candidato a presidente de Boca en las elecciones del año próximo, aventura para la que tendría ya el respaldo de empresarios y, dijo en la intimidad, la propia Claudia Villafañe, ex mujer de Diego Maradona, una de las que lo acompañó en la despedida en el Sponsor Day.

El destino lo ubica ahora frente a un desafío de distinta índole: contar lo que sabe de uno de los entramados más opacos de la vida pública argentina.