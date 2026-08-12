La Justicia dispuso el embargo preventivo de propiedades de Cristina Kirchner: incluyó el departamento de San José 1111

El tribunal que sentenció a Cristina Kirchner en la causa Vialidad dispuso el embargo preventivo de bienes de la expresidenta y de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. La medida incluye el departamento de San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria, propiedades en Puerto Madero y hoteles en El Calafate. El embargo, que había sido solicitado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, abarca también inmuebles y vehículos de otros condenados en esa causa.

Con las firmas de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, el Tribunal Oral Federal N°2 coincidió con los fiscales en que “corresponde adoptar los resguardos necesarios para preservar los bienes individualizados y asegurar que la jurisdicción conserve aptitud real” para hacer efectivo su decomiso, decisión que ya fue tomada por el TOF 2 y convalidada por la Cámara de Casación, pero que la expresidenta objetó ante la Corte Suprema de Justicia.

Además de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad implica el decomiso de bienes por unos 685.000 millones de pesos, por los que deben responder solidariamente todos los condenados. Pero, a más de un año de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme esa condena, la Justicia no pudo decomisarle ni un centavo a la expresidenta.

Inicialmente, y con la condena confirmada, el TOF 2 convocó a los condenados a que depositaran la suma de $684.990.350.139,86, que fue el daño provocado al Estado por las maniobras de corrupción. Como nadie se presentó, le solicitó a los fiscales que identificaran los bienes a decomisar para recuperar ese valor.

Luego de un largo proceso, con reiteradas objeciones de los condenados y sus defensas, se identificaron 111 bienes para ser tasados y rematados, de modo de cubrir esa suma de dinero, aunque sea en parte. Pero a esos bienes se agrega otro conjunto de propiedades señalados por los fiscales y que el TOF está procesando o sobre los cuales solicitó mayores precisiones. Sobre ese lote si fijaron algunos de los embargos preventivos decididos hoy.

“Existe una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada que impuso una consecuencia patrimonial concreta, actualmente exigible y todavía insatisfecha. La existencia del decomiso, su extensión económica y la obligación de avanzar en su ejecución constituyen extremos definitivamente establecidos. La pretensión cautelar no se apoya, entonces, en la eventual imposición futura de una condena patrimonial, sino que se dirige a garantizar la ejecución de una decisión ya adoptada”, señaló el tribunal.

El listado dado a conocer hoy por el tribunal comienza con los bienes que recibieron Máximo y Florencia Kirchner como titulares de las firmas Hotesur SA y Los Sauces SA. “Dado que se cuenta con la información registral correspondiente a cada inmueble, conforme los lineamientos expuestos al inicio, habrá de avanzarse cautelarmente sobre los bienes de dichas firmas, hasta tanto se adopte una decisión a su respecto en cuanto al decomiso pretendido”, sostuvo el TOF 2, para ordenar el embardo de los siguientes inmuebles:

a) Matrícula FRE 12-759/05: depto. ubicado en la calle San José 1111, piso 2, depto. D, CABA.

b) Matrícula 21-86/440 y unidades complementarias UC DCCLXI/II/III/IV/V: dúplex y cinco cocheras en el Complejo Madero Center, CABA.

c) Matrícula 21-86/126 y unidades complementarias MCCCXVI/II y CCCXCIII: departamento, dos cocheras y baulera en el Complejo Madero Center, CABA.

d) Matrícula 3312, Calle 3850, Manzana 670, Partida Municipal D3-67000-000, El Calafate, pcia. de Sta. Cruz.

e) Matrícula 1574, Lote 6, manzana 197, ubicado en Alvear 395, Río Gallegos, pcia. de Santa Cruz

f) Matrícula 5026, Lote 2, Manzana 73, Moreno 882, Río Gallegos, pcia. de Santa Cruz (folio incorporado el día 20 de junio de 2026).

g) Matrícula 3645, Hotel La Aldea Del Chaltén, terreno de 1961,80m2, Parcela 1, Manzana 1, Circunscripción III, ubicado en Martín Miguel de Giiemes esquina D´Agostini, El Chaltén, pcia. de Santa Cruz.

h) Matrícula 3369, ubicado en Av. Costanera Pte. Néstor Kirchner 3233, Parcela 5H, Manzana 42-C, El Calafate, pcia. de Santa Cruz.

i) Matrícula 6733, ubicado en Calle 25 de mayo 66, Parcela 19, Manzana 191, Mitad Nordeste, Solar “A”, Río Gallegos, pcia. de Santa Cruz.

j) Matrícula 7071, ubicado en Mascarello 441, Parcela 12, manzana 703, Dpto. I de Río Gallegos, pcia. de Santa Cruz.

k) Matrícula 3464, Dpto. III (Lago Argentino), pcia. de Santa Cruz.

l) Matrícula 3488, Dpto. III (Lago Argentino), pcia. de Santa Cruz. m) Matrícula 6361, Dpto. III (Lago Argentino), pcia. de Santa Cruz.

La decisión del TOF incluye también el embargo de un inmueble perteneciente a la empresa Kank y Costilla S.A. y dos propiedades de Loscalzo y Del Curto S.R.L, dos firmas adquiridas por el empresario kirchnerista Lázaro Báez y que, junto a Austral Construcciones, se beneficiaron con el direccionamiento de las licitaciones de obras viales nacionales en Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

También se suma el embargo a otra propiedad en Santa Cruz sujeta en los formal a un trámite sucesorio, pero que fue adquirida por Báez en 2005.

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