Ante Santilli y desde la única provincia sin gas natural, los gobernadores del Norte pedirán un subsidio por zonas cálidas

POSADAS.- Los diez gobernadores del Norte Grande se reunirán este miércoles desde las 10 en Posadas, Misiones, para consensuar una agenda de demandas en común a Nación, donde el pedido para una tarifa diferenciada por “zonas cálidas” estará entre las principales solicitudes.

También se evaluará el impacto del fenómeno de El Niño, por el cual se prevén fuertes lluvias y crecidas de los ríos en casi toda la región del Norte, a partir de septiembre próximo.

Según pudo saber LA NACION, los gobernadores norteños solicitarán más fondos para obras de infraestructura vial, además de pedir que se fiscalicen y ejecuten los fondos del fideicomiso SisVial (Sistema Vial Integrado), que se alimenta con una parte de los impuestos a los combustibles.

Según una investigación de Hugo Alconada Mon publicada en este medio, el Gobierno nacional tenía retenidos la mayor parte de un fondo que alcanzó a 1,5 billón de pesos, mientras en provincias como Corrientes y Misiones reclaman por el estado deplorable de rutas nacionales troncales como la RN12 y la RN14.

Los mandatarios analizarán la posibilidad de pedirle a Nación que lo recaudado por el ICL (Impuesto a los Combustibles Líquidos) se gire automáticamente a las provincias, como los fondos de la coparticipación.

El gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua, la vez que llegó en taxi a la Casa Rosada

Hugo Passalacqua será el anfitrión de Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Ricardo Quintela (La Rioja).

El encuentro comenzará a las 10 en el predio llamado “El Centro del Conocimiento”, ubicado al lado del aeropuerto General San Martín. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, será el principal interlocutor de los mandatarios por parte de la Casa Rosada, según confirmó la Casa Rosada.

“Somos la única provincia sin un metro de gasoducto”, repite siempre Passalacqua, para dejar en claro que Misiones depende 100% de la energía eléctrica. En efecto, es el único distrito que está fuera del mapa gasífero de la Argentina, y no está contemplado en el trazado de ningún futuro gasoducto, a pesar de las insistentes demandas.

Desde la época de Cristina Kirchner, que prometió la llegada del gas natural en varias visitas, Misiones viene realizando un reclamo histórico. En 2018 se modificó la traza del gasoducto del NEA, que contemplaba originalmente llevar el fluido a esta provincia, donde toda la población debe consumir gas en garrafas y cuyo sistema productivo tiene una alta dependencia de la energía eléctrica.

Será casi un símbolo que desde la capital misionera los mandatarios elevarán un pedido y un proyecto de ley para tener una tarifa de energía eléctrica diferenciada por “Zonas Cálidas”, según adelantaron algunos gobernadores, como el correntino Valdés.

El Centro del Conocimiento será epicentro de una nueva reunión del Norte Grande

“Nosotros tenemos en claro que vamos a trabajar sobre la ley de zona fría; seguimos esperando que se apruebe y se trabaje en el Senado porque claramente a nosotros nos beneficia para destrabar las zonas cálidas y muy cálidas, donde las beneficiarias son todas las provincias del norte”, afirmó Valdés.

Los gobernadores apoyaron a la Casa Rosada en la media sanción en Diputados, al recorte del subsidio a las zonas frías. Pero como contrapartida, habían negociado con el Ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, una rebaja en la tarifa de energía por zonas cálidas, que beneficiará a las provincias del Norte y a Santa Fe.

Como todavía no tuvieron novedades sobre esas promesas del ministro de Economía, los mandatarios mantienen frenado en el Senado el trámite de “Zonas Frías”, a la espera de que se cumplan estos compromisos, como publicó LA NACION el último domingo.

La otra demanda en la cuestión energética tiene que ver con la inclusión de las distribuidoras de energía provinciales y municipales, como Energía de Misiones SA (que abastece al 70% de los usuarios de esta provincia) en el programa para refinanciar deudas con CAMMESA.

El Gobierno Nacional había incluido en un esquema de compensación de deudas a las transportistas, pero no a las distribuidoras de energía locales.

Hidrovía a Misiones y Corrientes

Además, las provincias de Misiones y Corrientes tienen una demanda en común: la incorporación al tramo del río Paraná desde Confluencia hasta Posadas, a la Hidrovía.

Hasta ahora, esta parte del río no está contemplada en la Hidrovía mientras ambas provincias ya pusieron en marcha o están por activar los puertos de Corrientes, Ituzaingó y Posadas, fundamentalmente para la industria forestal, gran demandante de cargas a los puertos de ultramar en Rosario y Buenos Aires.

La confluencia de los ríos Paraguay y Paraná

Misiones y Corrientes plantearán la necesidad de fortalecer la Hidrovía Paraná-Paraguay, y extender el corredor logístico, fundamentalmente con obras de dragado que son imprescindibles sobre todo desde la represa de Yacyretá hacia Confluencia, donde se unen los ríos Paraná y Paraguay, cerca de la capital correntina.

Las enormes barcazas sojeras de bandera paraguaya que surcan este tramo del río Paraná, por momentos pasan a apenas a 10 centímetros del lecho del río, que necesita obras de dragado al punto tal que empresarios privados paraguayos, en los últimos años, pusieron fondos propios para mejorar el calado en algunos puntos críticos.

Ahora con la reactivación de los puertos de Corrientes capital y Posadas, y la inminente entrada en operaciones del puerto de Ituzaingó, cada vez más las provincias piden ser incorporadas a la Hidrovía con todos los derechos.