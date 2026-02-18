La justicia federal investigará los desmanes durante la sesión del Senado por la reforma laboral

El juez de la Ciudad Gonzalo Rúa se declaró incompetente para investigar los desmanes en el Congreso del miércoles pasado, mientras el Senado trataba la reforma laboral, y envió el caso a la justicia federal, luego de dictar la prisión del manifestante que, según la acusación del Gobierno, arrojó bombas molotov contra el cerco policial.

Se trata de Milton Iván Tolomeo, a quien Rúa le dictó la prisión preventiva luego de ser detenido el sábado pasado, en Avellaneda.

A police water cannon douses a fire sparked by a Molotov cocktail during clashes at a march by trade unions and opposition groups against a labor reform bill proposed by President Javier Milei's government in Buenos Aires, Argentina, Wednesday, Feb. 11, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello) Gustavo Garello - AP

El juez dijo que el caso debe tramitar en el juzgado federal 11 de Comodoro Py 2002, interinamente a cargo del juez Ariel Lijo.

La decisión se hará efectiva cuando sea revisada por la Cámara de Apelaciones y quede firme.

En la justicia federal tramita una denuncia del Gobierno por los delitos de “daño agravado, rebelión y resistencia o desobediencia a funcionario público”.

El juez Rua resolvió ayer convertir en prisión preventiva la detención de Tolomeo y mandarlo a una cárcel del Servicio Penitenciario Federal.

En cambio, liberó a Néstor Barrera, quien deberá presentarse cada 15 días en la fiscalía y se le prohibió la salida del país.

En la casa de Tolomeo se encontraron elementos relacionados con el armado de las molotov (dos bidones, uno con alcohol y otro con otro combustible), guantes, dispositivos electrónicos y material ligado a grupos anarquistas. También, la ropa que usó el día de la manifestación, además de la mochila donde llevaba los elementos para armar explosivos.

Composición de fotos de disturbios en la plaza del Congreso durante la sesión quq trata la reforma laboral Juan Ignacio Roncoroni - EFE

Tolomeo es masajista y cayó preso en Avellaneda tras asistir a una pelea de box amateur.

“Todos lo vimos cuando lanzaba la bomba con un único objetivo: sembrar el caos y desestabilizar el orden institucional. Dijimos que lo íbamos a encontrar y lo encontramos”, celebró la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

En un video que compartió en su cuenta de la red social X, la funcionaria detalló que la detención se realizó este sábado por la noche en el partido bonaerense de Avellaneda, y que a partir de ahora el delincuente quedará “aislado en alto riesgo”.

“En su casa encontramos bidones con combustible, la ropa utilizada durante el ataque, guantes térmicos y material vinculado a grupos anarquistas violentos“, añadió en el comunicado y cerró: ”Dijimos que lo íbamos a atrapar y lo hicimos. En la Argentina, las hacen, las pagan".

La ministra ya había difundido en sus redes sociales los datos de las primeras cuatro personas identificadas por los incidentes: Matías Enzo Roldán (27 años), Federico Alberto Mazzagalli (de 42), Patricio Hernán Castellán (de 33) y Denis Alejandro Figueredo (20 años).

Tolomeo asistió a la movilización convocada por la CGT y distintos sectores sociales y políticos y fue captado por las cámaras de distintas señales de televisión en el momento en que levantaron un muro improvisado y se dispusieron a armar bombas caseras que lanzaron a los uniformados.

En primer lugar, los encapuchados comenzaron a arrojar palos, piedras y otros objetos contra el cordón de seguridad dispuesto en la zona. Los efectivos, ubicados detrás de vallas metálicas y escudos, respondieron con carros hidrantes, gas pimienta y gases lacrimógenos para contener el avance.

Tras los disturbios, 71 personas terminaron detenidas, de las cuales al menos 54 habían sido liberadas el jueves. Según informaron fuentes oficiales a LA NACION, 51 detenciones estuvieron a cargo de fuerzas federales y 20 de la Policía de la Ciudad. Los liberados corresponden a esta última jurisdicción.

En tanto, el Gobierno denunció por hechos de terrorismo a 17 manifestantes que provocaron destrozos en las calles alrededor del Congreso.