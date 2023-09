escuchar

LA PLATA.- La Justicia le envió a Federico Otermín, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, un oficio para que detalle sobre los cargos, contratos o empleos de los 49 titulares de las tarjetas de débito halladas en poder del puntero peronista Julio Segundo “Chocolate” Rigau.

Si bien lo hizo al principio de la investigación, el 11 de septiembre último, los legajos de esos empleados se demoraron. Solo un puñado de los 49 empleados de la Cámara de Diputados titulares de las tarjetas de débito halladas en poder de Rigau llegaron a declarar ante la Unidad Funcional de Instrucción N°2, antes de que la Instrucción Penal Preparatoria 060004753923/00 iniciada sobre Julio Rigau por hurto quedara declarada nula.

Entre los primeros testigos que llegaron a declarar, solo uno dijo no haber entregado la tarjeta de débito de manera voluntaria a Rigau. La mayoría dijo haber entregado el plástico al puntero peronista para que les cobre el sueldo.

Los cajeros del Banco Provincia en los que operaba Rigau cuando fue detenido, en calle 7 y 54, La Plata Santiago Hafford

Los titulares de los 49 plásticos hallados en poder de Rigau son: María Eugenia Rodríguez; Lucas Damián Lucero; Oscar Vrcic; Ramón Sosa; Ezequiel Tocchi; Maximiliano Rigau; Paula Valdata; Carlos Ravetllat; Antonio Rodríguez; Graciela Anivarro; Lourdes Degollada; Ernesto Crivaro; Marisol Correa; Flavia Dirrosa; Daniel Mederos; Patricia Pietro; Sheila Maroni; Raúl Boragina; Mabel Alvear; Ricardo Sánchez; Cecilia Raimondo; Aldana Rodriguez; Arturo Falcón Ramírez; Diego Berón; Enzo Plana; María D. Ovidio; Rosana Delgado; Agata Plana; Juan Marco Vallejos; Ramón Silva; Diego Koster; Brenda Caro; Raúl Folone; Ricardo González; Ramiro Pascual; Rubén Mendivil; Silvia Pérez; Degollada María; Gerardo Rigau; Dilia Malmaceda; Matías Pecile; Álvaro Abra; María Amanda Albino; Juan Martín Méndez; José Daponte; Perla De Micheli; Juan José Tocchi; Mónica Kaberta, y Cristian Rigau.

La mayoría de los que declararon, testimoniaron haberle entregado voluntariamente el plástico a Rigau. Pero no todos: Ezequiel, uno de ellos, declaró que es estudiante de derecho y que está sin trabajo, según contó LA NACION el último fin de semana. Relató que le ofrecieron ser asesor en la Cámara de Diputados. No recordaba asesor de quién. Pero sí recordaba que enero de este año le llegó una tarjeta de débito a la casa. Poco después, le informaron que el contrato finalmente no lo habían firmado, así que no iba a salir su empleo. Luego le pidieron devolver la tarjeta de débito.

El testigo afirmó que entregó la tarjeta de débito –secuestrada luego a Rigau- en la Cámara de Diputados de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires los primeros días de enero. La misma tarjeta fue hallada en septiembre en poder de Rigau, mientras extraía dinero de un cajero automático del Banco Provincia. Ezequiel fue uno de los pocos testigos titulares de las tarjetas de debido secuestradas que negó haber entregado de manera voluntaria el plástico para que le cobre el sueldo el puntero justicialista.

Julio "Chocolate" Rigau

El testimonio de Ezequiel consta en la investigación que se abrió ante la sospecha de “defraudaciones reiteradas -177 (ciento setenta y siete) hechos consumados y 45 (cuarenta y cinco) tentados, todos en concurso real”, que fue declarada nula el jueves último.

El fiscal de Cámara Héctor Vogliolo ya analiza toda la prueba y los testimonios tomados por la fiscal Betina Lacki para apelar la semana que viene ante la Cámara de Casación.

Entonces, tras el sorteo de rutina, el órgano revisor podría disponer la reapertura del expediente. Una posibilidad que no descarta de Procuración General de la Provincia: Julio Conte Grand podría llegar a intervenir en caso que el expediente trascienda a la Cámara de Casación y luego a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.

La nulidad dispuesta con los votos de Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo, volvió a la opacidad todo un sistema que es conocido por los actores tanto del oficialismo como de la oposición de la Legislatura.

Benavides, el camarista que fundamentó con su voto la liberación de Rigau, fue nombrado durante la administración de Axel Kicillof, a propuesta de un operador judicial de La Plata que vincula al peronismo con el Frente Renovador. En tanto Alejandro Villordo, que adhirió al voto de Benavides, tiene más de una década en la justicia pero entró a la Cámara penal durante otro gobierno peronista: el de Daniel Scioli.

La investigación de la justicia ordinaria quedó desarticulada, por ahora. Pero Vogliolo ya presentó una reserva para una apelación y se espera que presente el recurso ante la Cámara de Casación en los próximos días.

La Cámara de Senadores, en tanto, volverá a tener actividad este jueves, aunque en los temas que se cuentan en el orden del día no figura ninguna mención para el escándalo que se desató en la Cámara de Diputados, con la que comparte edificio. Si bien se especulaba con que el Senado podría tratar pliegos de jueces, los legisladores acordaron un temario sin temas polémicos, en el que abundan los beneplácitos y declaraciones de interés.

LA NACION