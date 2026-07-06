La Justicia relevó vestidores de Insaurralde y Cirio para comprobar en qué propiedad estaban los dólares

Para definir en qué propiedad de Martín Insaurralde y Jesica Cirio se encuentra el vestidor en el que se acumulaban dólares dentro de bolsas plásticas, la Justicia realizó este lunes dos inspecciones oculares, en un departamento del barrio porteño de Palermo y en una casa de un barrio privado de la localidad bonaerense de San Vicente. Las dudas sobre la ubicación del guardarropas surgieron luego de los dichos de una testigo de un allanamiento, que aseguró que el mueble que se observa en los videos que difundió LA NACION hace poco más de dos semanas está en el departamento de Cirio al que ella ingresó cuando la convocaron para dar fe del procedimiento.

Desde las 8 de este lunes, personal de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), Gendarmería Nacional, Policía Federal, empleados del Juzgado Federal Nº2 de Lomas de Zamora, que subroga el juez federal de Quilmes Luis Armella, y el fiscal del caso, Sergio Mola, se presentaron en un departamento de Ortega y Gasset 1661, y en una casa del country Fincas de San Vicente. La primera propiedad pertenece a Cirio; la segunda, a Insaurralde, es donde compartió residencia con Cirio. El objetivo fue el de realizar una inspección ocular para identificar la locación del vestidor en el que se guardaban los dólares exhibidos por la exesposa de Insaurralde en los videos que difundió LA NACION el 20 de junio.

El procedimiento se realizó en un departamento de la calle Ortega y Gasset al 1600 Nicolás Suárez

Tras los procedimientos, el juzgado debe aguardar la confección de un informe. Los vestidores que se encuentran en el departamento y en la casa del country “son muy parecidos”, afirmó una fuente judicial al tanto de los últimos pasos del expediente.

En la vereda del departamento de Cirio (que está en el piso 18), sus abogados dijeron que el vestidor que está allí no es el que se ve en los videos y, además, pusieron en duda que ella haya grabado esas imágenes. “Visualmente hablando, no coinciden”, afirmó el abogado Claudio Caffarello al referirse al mueble que está en el departamento de Palermo comparado con el que se observa en las filmaciones.

“Se tiene que determinar si ella [por Cirio] grabó, o no, ese video. No nos consta. Habíamos hecho una denuncia, un año atrás, por maniobras extorsivas con videos”, resaltó Nicolás Urrutia, también abogado de Cirio, al hablar con la prensa.

Nicolás Urrutia y Claudio Caffarello, abogados de Cirio, frente al edificio en el que vive su defendida Nicolás Suárez

Los abogados de la exesposa de Insaurralde criticaron el accionar del personal que realizó el procedimiento en el departamento palermitano. “Le arrancaron el marco de la puerta. Fue un allanamiento a los fines de inspección ocular”, dijo Caffarello.

Las dudas sobre el lugar en el que está el vestidor cargado de dólares surgieron luego de que una testigo que participó de un allanamiento en el departamento de Cirio, realizado al día siguiente de la difusión de los videos, declaró que el ropero que vio en ese departamento era el de las filmaciones. Hizo esa apreciación al aportar su testimonio para reconstruir el acta del allanamiento, la que debió volver a confeccionarse por un error material que se había cometido en la primera versión. Hasta ese momento, se consideraba que el vestidor estaba en la casa de San Vicente.

El fiscal Sergio Mola, al retirarse del procedimiento Nicolás Suárez

La causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra Insaurralde y Cirio comenzó en 2023, con otro juez (Ernesto Kreplak) a cargo. En marzo de 2026, ya con Armella al frente, se dispuso un peritaje sobre los bienes de Insaurralde, Cirio, familiares de ambos, y Sofía Clerici (la modelo que acompañaba al exjefe de Gabinete de Axel Kicillof en el yate Bandido, en septiembre de 2023), que culminaría el 17 de julio.

Mañana, se prevé que se abra el celular de Cirio, en el que la Justicia buscará los videos del vestidor con los dólares. El abogado Caffarello entregó ese dispositivo el 23 de junio, a pedido del juzgado. El miércoles, en tanto, prestarán declaración testimonial dos empleadas domésticas de la modelo y conductora televisiva, que se casó con Insaurralde en 2014 y se separó en 2023.