La Justicia suspendió el desalojo de FATE y el gremio exige pagos adeudados

La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro suspendió el desalojo de la planta de FATE, ocupada por un grupo de empleados despedidos desde hace más de siete meses, medida que había ordenado esa misma instancia judicial el 17 de septiembre, al conceder un recurso de casación presentado por los abogados de los empleados y del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna).

Los jueces Juan Eduardo Stepaniuc, Leonardo Pitlevnik y Luis Cayuela resolvieron conceder el recurso de casación con “efecto suspensivo”, por lo cual se frenó la orden de desalojo, y elevar las actuaciones al Tribunal de Casación en lo Penal de la Provincia de Buenos Aires, para que defina esa instancia.

Entre otros puntos, la decisión judicial estuvo fundada en jurisprudencia como la que señala que la Corte considera “que es admisible el recurso cuando la materia excede el interés de las partes (Fallos: 328:3638), lo que podría así ser considerado en el caso, en el grado en que el cuestionamiento de la recurrente lo es respecto a una medida de acción directa en el marco de un conflicto laboral que alcanza a un número no menor de trabajadores”, se lee en la resolución firmada ayer por los camaristas.

Alejandro Crespo, secretario general del Sutna Tadeo Bourbon

Desde que se anunció el desalojo, el gremio Sutna, que lidera Alejandro Crespo (Partido Obrero) elevó las alertas en la planta de FATE, ubicada en el partido de San Fernando, pero la medida de desocupación de la fábrica no se concretó.

Este miércoles, el sindicato del neumático se movilizó hacia el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 17, en el centro porteño, para reclamar el pago de quincenas adeudadas, correspondientes a los meses que lleva cerrada FATE, propiedad de Javier Madanes Quintanilla. El gremio exige que la jueza “Liliana Rodríguez Fernández deje de retener intencionalmente el dinero que le corresponde a cada trabajador en lucha, conformando una acción de presión económica violenta sobre las familias de los compañeros de FATE“. La juez recibió a una delegación del gremio.

“No comprendemos [el fallo] desde el tema jurídico y los tecnicismos, porque de nada hubiera valido ningún tecnicismo si no hubiera habido esa enorme reacción a partir de ese jueves [que se ordenó el desalojo] haciendo que todo el país hable de lo que iba a pasar en FATE y del costo que se iba a pagar si se tocaba a un solo compañero”, sostuvo Crespo frente al juzgado. “Acá no tenemos un juzgado, sino una caja que está reteniendo nueve quincenas para una enorme cantidad de compañeros, y seis para el resto, que queremos que estén en el bolsillo de las familias de los trabajadores”, afirmó sobre el reclamo de este miércoles.