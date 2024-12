La Legislatura de Santa Fe aprobó un proyecto de ley para reformar la Constitución después de más de 60 años

Tras un intenso debate parlamentario, la Legislatura de Santa Fe aprobó este viernes un proyecto de ley de reforma constitucional. La iniciativa del bloque oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe, impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, plantea la modificación de más de 40 artículos que rigen en la Carta Magna actual. Entre los cambios más resonantes, se propone eliminar las reelecciones indefinidas, habilitar un segundo mandato para gobernador y vicegobernador, terminar con los fueros de la política y la incorporación de la ficha limpia, entre otros puntos.

Según destacaron en el gobierno provincial, la reforma aspira a “modernizar” un texto de más de 60 años, ya que es la única provincia que no adhirió a la reforma constitucional de 1994. A pesar de los intentos llevados adelante por las últimas administraciones, hasta el momento no se había conseguido la mayoría parlamentaria para avanzar con la iniciativa.

El proyecto de ley impulsado por el bloque de la coalición oficialista que engloba a legisladores de Pro, la UCR y el socialismo, se aprobó tras una jornada maratónica en el recinto, que comenzó ayer al mediodía en la Cámara de Diputados y finalmente obtuvo media sanción el viernes por la madrugada, con 37 votos a favor y 12 en contra. Tras ello, el proyecto fue girado este viernes al Senado provincial, donde finalmente obtuvo la sanción definitiva con 14 votos a favor, tres en contra y dos ausencias .

De acuerdo a lo informado, el armado de la convención que tendrá a su cargo la reforma constitucional tendrá lugar recién a partir de abril de 2025, cuando se llame a las elecciones de los 69 constituyentes que la conformarán. A partir de ese momento, Pullaro tendrá la potestad de convocarla en un plazo que puede extenderse hasta un año después de las elecciones, por lo que se presume que la sesión quedará para 2026.

Principales puntos

Entre los cambios más significativos, se encuentra la eliminación de las elecciones indefinidas que actualmente aplican a todos los cargos, con excepción del gobernador y el vice. Con esta nueva modificación, se establecerá que diputados y senadores provinciales, intendentes y concejales pueden ejercer sus mandatos por un máximo de ocho años.

Asimismo, se propone que fiscales y magistrados sean juzgados por un nuevo tribunal de enjuiciamiento, dado que actualmente esta es una facultad que recae sobre la Legislatura, quien también se encarga de la designación. Por otro lado, establece otorgarle rango constitucional a la Ficha Limpia que rige en la provincia desde 2022, por la cual se impide la candidatura de personas condenadas por delitos graves, como corrupción y narcotráfico.

Además, se plantea que tanto diputados como senadores nacionales por Santa Fe deben residir en la provincia para postularse, mientras que limita el mandato de los jueces de la Corte Suprema provincial, quienes deberán jubilarse a los 75 años.

El cruce entre Losada y Granata

En pleno debate parlamentario, la senadora nacional de la UCR Carolina Losada cuestionó ayer en duros términos a la diputada santafesina Amalia Granata por no asistir a la legislatura provincial, donde el jueves se debate un proyecto de ley que plantea la reforma de la Constitución de Santa Fe, y la acusó de “estar de joda” por Europa. “Creo que todos los que están acá querrían estar paseando con la familia, pero están laburando”, sentenció.

“Estamos reformando la Constitución, no es un dato menor, es algo histórico. La verdad que tener una diputada que esté de joda en Europa me parece una burla a su electorado y a todos los santafesinos”, apuntó la senadora radical que, si bien no tiene injerencia en el debate, se presentó en la legislatura provincial para apoyar la iniciativa que impulsa el gobernador Maximiliano Pullaro. Fue desde el hall del recinto que Losada criticó la ausencia de Granata, jefa del bloque Somos Vida, quien en más de una oportunidad se mostró en contra del proyecto.

“¿A dónde está Amalia Granata? En Europa. Bueno, creo que todos los que están acá querrían estar en Europa paseando con la familia, pero los que están acá son los que están laburando. Hoy estamos en un momento que hay que laburar”, apuntó Losada, quien ante la prensa local ahondó en la necesidad de llevar adelante la reforma al remarcar que “tiende a modernizar, simplificar y transparentar todo”.

Asimismo, Losada destacó que de modificarse la carta magna en Santa Fe la ley de Ficha Limpia obtendría rango constitucional. “Fíjense lo de Ficha Limpia, que tanto nos cuesta a nivel nacional. Acá entraría dentro de la Constitución”, resaltó Losada, según consignó el medio Aire Digital de Santa Fe.

En esa misma línea, la legisladora se refirió a otro de los temas que se busca que se incluya en la reforma: la posibilidad de un segundo mandato consecutivo para el cargo de gobernador. “En cuatro años, no puede hacer nada. Es importante que pueda haber la posibilidad de cuatro años más”, señaló Losada.

