Martín Menem: “No hay dos candidatos en La Libertad Avanza a la presidencia; el único es Javier Milei”

“No hay dos candidatos en La Libertad Avanza a la Presidencia”, dijo Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y dirigente de extrema confianza de Karina Milei. “Soy vicepresidente del partido a nivel nacional y presidente por mi distrito, que es La Rioja, y te diría que es unánime que el único candidato de La Libertad Avanza es Javier Milei”, afirmó.

Fue un claro mensaje interno, en momentos en los que Patricia Bullrich se insinúa como candidata a suceder a Milei el año próximo y marca cada vez más diferencias con el Gobierno. El Presidente eligió no confrontar con ella -ese es el mensaje que bajó a los propios-, pero fuentes del oficialismo advierten que los desplantes de la exministra de Seguridad le cayeron muy mal a Karina Milei.

Martín Menem se refirió a la pelea por la presidencia ayer, en una reunión en el Congreso con dirigentes de la Federación Universitaria del Río de la Plata (FURP).

En ese encuentro, el presidente de la Cámara de Diputados llenó de elogios a Milei. Dijo que su liderazgo “es único” e “irrepetible” y sostuvo que “la Argentina es premiada con Javier Milei” por “su nivel académico”, por “lo que genera” y por “su nivel intelectual”.

En un momento en que se incrementan las dudas respecto de las posibilidades de Milei para ser reelecto en 2027, Bullrich sacudió al oficialismo, hace una semana, con un sugestivo spot en el que simula el lanzamiento de una candidatura nacional. Lo hizo poco después de que ratificara en una entrevista que se siente “preparada” para ser presidenta.

En un gesto provocador destinado a atraer la atención de la opinión pública, su equipo musicalizó la pieza con una canción de Plan B, el dúo puertorriqueño de reguetón. Ese movimiento de Bullrich provocó un fuerte revuelo interno en la Casa Rosada.

Ella venía exigiendo a Milei un cambio de recetas para superar el parate de la economía y que apure el acuerdo político con los aliados para garantizar la gobernabilidad frente al próximo período electoral. Pero esta vez cruzó una línea roja -deslizan en el Gabinete- y si bien Milei dio señales de que no quiere confrontar con ella, el malestar que provoca con estos gestos es cada vez más evidente.