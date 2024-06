La Libertad Avanza obtuvo el reconocimiento como partido político en la provincia de Buenos Aires

Escuchar

La cruzada electoral de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en busca de que La Libertad Avanza se conforme como partido político en distritos clave con el objetivo puesto en las elecciones de 2025 tuvo éxito en la provincia de Buenos Aires. Con una resolución del Juzgado Federal Nº1 de La Plata, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, se le otorgó hoy la personería jurídico política provisoria al sello libertario en territorio bonaerense.

El magistrado, con competencia electoral en la provincia, descartó un reclamo de una dirigente de Entre Ríos, que afirmaba ser la dueña de la denominación La Libertad Avanza.

Hace dos semanas, Karina Milei concurrió a una audiencia por el reconocimiento del nombre La Libertad Avanza en el juzgado de Ramos Padilla, a la que no asistió Carina Mariel Ivascov, la dirigente de Entre Ríos que afirmaba ser titular de la denominación. A la secretaria general de la Presidencia la acompañaron en esa reunión dirigentes de su más estrecha confianza, como Martín y Eduardo “Lule” Menem, además del subsecretario de Integración Sociourbana, Sebastián Pareja, los legisladores bonaerenses Alejandro Carrancio y Carlos Curestis, y el dirigente libertario Juan Esteban Osaba.

La resolución favorable para los objetivos de la hermana del Presidente -que busca armar el partido a nivel nacional, para lo que necesita el reconocimiento en al menos cinco distritos- llegó este jueves, con una resolución del juzgado con competencia electoral bonaerense en la que se resolvió “ reconocer al partido La Libertad Avanza la personería jurídico-política provisoria como partido de distrito , con derecho exclusivo al nombre partidario adoptado, con todos los derechos y obligaciones que emanan de su reconocimiento”. Ya tenía el reconocimiento en La Rioja y avances en provincias como Salta o Córdoba.

Alejo Ramos Padilla, el juez que autorizó a La Libertad Avanza como partido en Buenos Aires

La decisión de Ramos Padilla dejó al frente de la Junta Promotora del partido de Milei a Pareja, un dirigente que oficia de armador político en la provincia de Buenos Aires y que dejó su banca como senador bonaerense para tomar el cargo de subsecretario de Integración Sociourbana, que depende del Ministerio de Economía. Pareja quedó oficializado también como apoderado del partido, junto a Carrancio (un diputado provincial que tiene base territorial en Mar del Plata), Curestis (senador bonaerense, que reemplazó a Pareja en la banca) y Osaba. “Este es un paso más en la consolidación del partido en el distrito político electoral más importante del país. Y nos da mucho entusiasmo de cara al acto de afiliación que haremos en los próximos días en la provincia”, afirmó Pareja.

Ivascov se presentó como presidenta del partido La Libertad Avanza en Entre Ríos y reclamaba la titularidad del nombre, que afirmaba no haber cedido para su uso a nivel bonaerense. Según consta en la resolución de Ramos Padilla, sostenía que era la dueña “a nivel nacional e internacional, asegurando que dicho nombre es de su dominio y está registrado como marca y patente, y que no ha prestado autorización para su uso a la agrupación en formación”.

Los dirigentes alineados con Karina Milei plantearon que Ivascov no podía acreditar la titularidad partidaria en Entre Ríos. “Dicha representatividad no puede ser acreditada, ya que no existe un partido en el distrito de Entre Ríos con esa denominación y con personería jurídico política definitiva o provisoria”, argumentaron.

Según definió Ramos Padilla, Ivascov “no ha acreditado la representación que alega”. Y recordó que había realizado una presentación similar contra el reconocimiento del Partido Alternativa Republicana Federal, “en la que alegaba ser propietaria de la marca Alternativa Republicana”.

“La constitución y reconocimiento judicial de un partido político, y la registración de su nombre, se vinculan a un régimen legal especifico, de directa raíz constitucional, que nada tiene que ver con marcas de productos o servicios”, especificó el juez en su resolución, a la que accedió LA NACION.

Ramos Padilla abrió una investigación sobre la conducta de Ivascov, porque afirmó que se presentó en reiteradas ocasiones para oponerse a los reconocimientos de distintos partidos. “Teniendo en cuenta que esta no es la primera oposición que formula en este distrito la Sra. Ivascov, en las cuales manifiesta ser propietaria de diversos nombres que pretenden utilizar las agrupaciones en formación para obtener su reconocimiento jurídico, se formará un incidente para analizar esa conducta, ya que en caso de ser reiterada y carecer de un verdadero contenido electoral, podrían constituir un obstáculo para el normal funcionamiento de los partidos políticos”, sostuvo el magistrado en su fallo.

Para que la personería jurídico política de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires se transforme en definitiva, Karina Milei y sus aliados bonaerenses deberán presentar 4000 afiliaciones, para lo que tienen un plazo de 150 días. También, deberán realizar una elección interna en los próximos 180 días, además de presentar la Carta Orgánica partidaria, entre otros requisitos formales.