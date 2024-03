Escuchar

Mientras la oposición hacía el poroteo en un intento de conseguir el quórum para avanzar con una nueva fórmula jubilatoria en el recinto, algo que no lograron, los libertarios celebraban en un salón aparte de la Cámara baja. Es que habían llamado a reunión este miércoles a las 10 e incorporado al diputado número 40, en un bloque oficialista que hasta esta semana tuvo 38 miembros.

Además del ruidoso desembarco ayer de José Luis Espert, presentado por el presidente Javier Milei -su viejo aliado con quien tuvieron desencuentros, enrocaron nombres de los partidos y luego volvieron a coincidir-, este miércoles el jefe de la bancada, Oscar Zago, anunció que había un recién llegado más: el mendocino Álvaro Martínez.

“Hicimos feliz cumpleaños 40. El primer festejo que uno festeja bien″, deslizó el titular del espacio ante LA NACION para marcar el clima de algarabía en las filas mileístas, en un momento clave ya que a mayor número de legisladores, más presencia en las comisiones que están a punto de conformarse. También cuando en Balcarce 50 empiezan a mirar las legislativas de 2025.

Álvaro Martínez, la nueva incorporación del bloque libertario Instagram Álvaro Martínez

El arribo del diputado 40 tuvo antecedentes: Martínez se había escindido de Pro en noviembre pasado para armar un monobloque y su jefe político, Omar de Marchi, con quien trabaja desde 2004, ya era formalmente el enlace entre la Casa Rosada y el Congreso, como secretario de Relaciones Parlamentarias. Antes también, durante las elecciones en Mendoza, el espacio de De Marchi, La Unión Mendocina -vencido por el actual gobernador Alfredo Cornejo-, llevaba en su conformación libertarios y grupos conservadores que abrevan en La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional. Todo eso generó un tembladeral con Pro al punto que la actual ministra de Seguridad y titular del espacio, Patricia Bullrich, en ese entonces candidata de los amarillos, decidió intervenir en la provincia el partido que conducía el propio Martínez. Ambos ahora coinciden en el oficialismo.

“Venía trabajando muy cerca del bloque, incluso en el tratamiento de la ley bases. Hoy es una época en la que el Gobierno necesitaba tener un poco más de presencia parlamentaria. Vienen las comisiones, hay que constituirlas, importa la cantidad de diputados. El Presidente ha dicho la importancia de que nos unamos quienes creemos en el proyecto. Los que sabemos qué hay que hacer no nos ponemos colorados ni especulamos, así fue que tomé la decisión de incluirme formalmente al bloque. El tiempo ya no es de tibios, el país necesita políticas fuertes que salgan del Congreso y la única manera es sumando voluntades”, explicó a LA NACION Martínez sobre su decisión de plegarse al bloque libertario.

Así le dieron la bienvenida a Álvaro Martínez Twitter Oscar Zago

Dijo incluso el diputado que desde hace tiempo “funciona muy bien” la sintonía con Milei en este doble juego que encarna De Marchi: apoyo a nivel nacional y pertenencia a Pro en Mendoza. “Tuve contacto con él cuando era diputado nacional y después de que ganó como Presidente intercambiamos mensajes”, contó Martínez sobre su vínculo con el mandatario y sentenció, siempre en plural: “Estamos 100% jugados [con el proyecto de Milei], así lo sentimos. El Presidente necesitaba estos números parlamentarios”.

Abogado de formación y con especialización en comunicación política y gubernamental, en seguridad pública y en recursos humanos, el dirigente cultiva un bajo perfil a nivel nacional -al contrario de Espert- pero no así en Mendoza. Espera ahora que se defina en elecciones el proceso interno de Pro en la provincia, donde junto a De Marchi tienen fe de imponer su candidato y retomar la formalidad, ya que Martínez quedó en una modo blue desde la intervención. Todavía integra algún grupo de WhatsApp de los dirigentes territoriales de Pro, pero no forma parte de las actividades. Por ejemplo, no pudo participar cuando Mauricio Macri reunió a los referentes de las provincias la semana pasada en Rosario para dar una señal a su candidatura nacional, aunque -pese a los vaivenes en la sintonía- entiende que el exjefe de Estado es el líder de esa fuerza.

Mauricio Macri en Rosario con los presidentes de Pro de todo el país

Activo normalmente en “la rosca” provincial, el armado y las campañas, LA NACION supo de fuentes al tanto del desembarco del mendocino en el mundo libertario que Martínez puso como condición para ser el número 40 integrar una serie de comisiones. Enumeró siete y espera ser autoridad en alguna.