La madre de Cecilia encabeza una nueva marcha en reclamo de justicia

RESISTENCIA.- Chaco vuelve a marchar. Gloria Romero, la mamá de Cecilia Strzyzowski encabeza una nueva movilización para pedir justicia por el crimen de su hija, la joven de 28 años que desapareció el 2 de junio. El acto comenzó a las 17, en la céntrica plaza 25 Mayo de esta ciudad, que antes de las 17:30 ya estaba casi llena.

La consigna era llevar algo rosa, el color preferido de Cecilia. En las últimas horas, además, Romero pidió lucir la camiseta de la selección argentina con una estrella rosa que dijera “Justicia por Cecilia”. Grupos llegados desde Corrientes y desde Formosa acompañan la movilización.

“Quería ser coreógrafa”, “Quería ser mamá”, “Quería casarse en la playa”, “Quería ir a la bombonera”, decían algunas de las estrellas rosas pegadas en la remera de la selección argentina que Gloria levantaba. Entró caminando por el medio de la multitud y la recibió con un aplauso al grito de “No estás sola”. Minutos después, del mismo modo, ingresó el abogado Fernando Burlando, que representa a la familia. “Perpetua. Perpetua”, gritaban a su paso.

Marcha por Cecilia Strzyzowski en Chaco. Ricardo Pristupluk - LA NACIÓN

“Así como Messi nos unió en el mundial, mi hija nos está uniendo en el dolor. Cecilia es la Scaloneta y en este mundial la copa es sacar la impunidad de este país. El deseo que tenía mi hija era ir a un mundial, amaba a Messi. Pero bueno... que va a ser. Ya son sueños que mi hija no va a poder cumplir. Le han robado tantos sueños a mi bebé y eso es lo que más me duele”, dijo, antes de la marcha.

El viernes pasado, Gloria convocó “a todo el Chaco” a marchar este domingo para “pedir justicia” y aseguró que está “luchando contra titanes”, en referencia al gobernador Jorge Capitanich y al matrimonio Sena-Acuña, acusados ante la Justicia del presunto asesinato de C. También hizo un llamado a “terminar con los protegidos del poder”.

El viernes fue una jornada agotadora para Gloria, estuvo cuatro horas en el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses de Chaco revisando elementos de prueba encontrados por los investigadores que, confirmó, eran cosas de su hija. El reconocimiento fue clave en la causa: fue el primer rastro cierto de Cecilia.

Una larga bandera argentina, en el frente de la marcha por Cecilia Ricardo Pristupluk - LA NACIÓN

Rodeada de familiares de casos emblemáticos, horas más tarde en la conferencia de prensa en el Centro Cultural Nordeste, confirmó el “reconocimiento totalmente positivo” de los “trozos del buzo”, que -según sostuvo- fue “el último que le había visto” antes de perder contacto con ella.

“A todo el Chaco, que vengan este domingo a apoyarme. Necesito a todo el que pueda venir acá. Estoy luchando contra titanes. Agarren una camiseta de la Selección, pongan una estrella rosa y escriban justicia por Cecilia”, pidió. Después lo extendió a Corrientes. “Vengan con tractores, con caballos, con lo que sea”, insistió.

Conferencia de prensa de la madre de Cecilia Strzyzowski, junto a las Madres del Dolor, en Chaco Ricardo Pristupluk - LA NACION - Enviado Especial

“Te quitan a tu hija, te quitan el duelo, te quitan el cuerpo, pero también nos quitaron el miedo. Y ahora la gente que pasa por la calle me dice: ‘A mí me pasó esto. A mí me violaron en manada. Quiero hablar’. Entonces yo les digo: ‘Vengan a la marcha, que les voy a dar el micrófono para que cuenten su historia’. Cecilia no es la única. Hay casi 18 desaparecidas en un año y medio en el Chaco“, advirtió Gloria.

Y cerró: “Ellos tienen todo el poder y todo el dinero. Y yo soy solo una ama de casa. Así que le pido a todo el Chaco, a todas las comunidades, a todas las localidades, que vengan este domingo a apoyarme. Juntos somos más. Este domingo yo los necesito acá. Y el que no pueda venir, haga un sticker, una calcomanía, póngala en su auto, en su moto, en su comercio, y si no, agarren la camiseta de Argentina, pónganle una estrella rosa, y escriban ´justicia por Cecilia´, por los sueños que le robaron“.

Se trata de la tercera marcha desde que se conoció el caso que conmocionó a esta provincia. Miles de antorchas y velas se encendieron alrededor del mástil, frente a la plaza principal de Resistencia, el 15 de junio pasado, el jueves anterior a las PASO en esta provincia.

Cuatro días después, el 19 de junio, Gloria convocó a otra marcha para despedir a su hija. “Es una reunión para que pueda despedirme de mi hija, porque ya no hay ninguna esperanza de que la encuentre con vida”, dijo la madre de Cecilia. Marchó envuelta en una bandera de color rosa y se presentó con una bolsa repleta de globos del mismo color listos para ser liberados al cielo.