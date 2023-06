Caso Cecilia Strzyzowski: la mamá encabeza una nueva marcha por su hija en Resistencia

escuchar

A casi veinte días de la desaparición de Cecilia Strzyzowski, Gloria Romero -madre de la joven- convocó a una movilización para despedirse de su hija. “No hay ninguna esperanza de que la encuentren con vida”, apuntó hoy, y precisó: “Es ceremonia para recordar a Cecilia, para que la genta la conozca” .

A la movilización, convocada para las 16.30 de este lunes en la plaza 25 de mayo, en Resistencia, Romero pidió que la gente se acerque con globos rosas. “Es el color que le gustaba a ella”, detalló la mujer en su perfil de Instagram.

Envuelta en una bandera de color rosa, Romero se presentó con una bolsa repleta de globos del mismo color listos para ser liberados al cielo. Con consignas de pedidos de Justicia, cientos de personas se acercaron a la plaza de la capital chaqueña para conmemorar a la joven desaparecida desde el 1 de junio. “No quiero venganza”, aseguró, y explicó: “El ojo por ojo deja ciego al mundo”.

Marcha rosa por Cecilia Strzyzowski Captura de video

Con micrófono en mano, Romero señaló que entiende la indignación”. “Sé que hay mucha bronca”, sostuvo, y remarcó: “Pero hagamos la manifestación al estilo japonés, demos el ejemplo. Me gustaría que las marchas de Cecilia sean en un lugar donde no cortemos el tránsito, donde no arruinemos el comercio, la plaza o el centro. Mostremos que somos diferentes”.

Frente a quienes reclamaban una movilización al sitio donde se encuentran detenidos Emerenciano y Javier Sena, la madre de Cecilia opinó: “¿Creen que a un psicópata como ellos les va a producir que vamos a gritar en su nombre? Es más, creo que se van a agrandar, porque les gusta escuchar su nombre. Lo mejor que podemos hacer a una personas que te ataca, es la indiferencia”.

Y siguió: “Así como borraron a mi hija como si fuera un insecto, quiero que borremos el nombre de esta gente de Resistencia. Los muros están sucios con sus nombres, vamos a sacar la mugre de Resistencia”.

La madre, que ha reforzado que no quiere mandar mensajes de connotación político partidaria, señaló: “No quiero que nadie me use para sus campañas ni nada”.

Esta mañana, a la salida de los tribunales de Resistencia, donde asistió junto a sus abogados a una reunión con los fiscales que llevan adelante la investigación, Romero señaló: “[La convocatoria] es una reunión para que yo pueda despedirme de mi hija, porque ya no hay ninguna esperanza de que la encuentre con vida”.

Marcha rosa por Cecilia Strzyzowski Captura de video

Hallazgo en el barrio Emerenciano

Ayer, restos de una valija, ropa y dos anillos fueran encontrados por agentes de criminalística y de la Fiscalía de Resistencia en el barrio Emerenciano Sena. El Equipo Fiscal Especial (EFE) a cargo de la investigación en la causa dispuso que lo hallado sea peritado en el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF) y luego exhibido a la familia, para así determinar si los objetos pertenecen a Cecilia Strzyzowski.

Los objetos fueron hallados en las afueras de Resistencia tras rastrillar un descampado ubicado a unos 200 metros de la calle San Martín, que atraviesa ese barrio. “Creo que los anillos son de mi hija” , dijo este domingo Gloria Romero, madre de la víctima, en una improvisada conferencia de prensa con los medios.

Fuentes judiciales informaron que el Equipo Fiscal Especial (EFE) dispuso que los restos de una valija, prendas de vestir (posiblemente una campera o buzo de color rosa), unos anillos y una llave, entre otros elementos, sean sometidos a pericias en la sede del IMCiF, ubicada en ruta nacional 11, kilómetro 1008 de la ciudad de Resistencia.

Femicidio de Cecilia: habla el abogado de la familia

Al respecto, Juan Arregin, uno de los letrados que representa en la querella a la madre de Cecilia, confirmó que fueron citados a una reunión por el equipo de fiscales, integrado por Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Veláquez, quienes les informaron sobre los elementos secuestrados en el allanamiento .

“Los elementos secuestrados han sido custodiados a disposición del Imcif (Instituto de Medicina y Ciencias Forenses) y pedimos que se establezca una audiencia pública en la que participen los abogados defensores para que se puedan exhibir los elementos y reconocerlos o no por parte de Gloria. Necesitamos que este proceso sea con la mayor claridad y legalidad posible porque sabemos que la estrategia de la defensa va a ser anular el proceso y no buscar la verdad”, expresó Arregin.

Strzyzoswki está desaparecida desde el último 2 de junio, cuando se la vio ingresando al domicilio de sus suegros, los líderes piqueteros afines al gobernador Jorge Capitanich, Emerenciano Sena y Marcela Acuña. El matrimonio se encuentra detenido en el marco de la causa por presunto femicidio , en la que también está señalado y detenido César Sena, hijo de la pareja y marido de Cecilia. En total, son siete los detenidos por el caso.

