La mirada de López Murphy sobre la gestión económica de Milei y una advertencia por el cepo

El diputado nacional Ricardo López Murphy se refirió este domingo a la presentación del presupuesto que encabezó Javier Milei en el Congreso, al tiempo que se dedicó a analizar la política económica del Gobierno y lanzó una advertencia con respecto a la salida del cepo. Sobre el primer punto, indicó que el accionar del Presidente “se puede interpretar como que está tratando de influir en otro poder del Estado”.

El diputado de Hacemos Coalición Federal recordó que ningún jefe de Estado había realizado dicho acto durante su mandato porque “está muy vinculado a una jerarquización de la cuestión institucional”. Asimismo, dijo todos tenían “densidad intelectual” para llevarlo adelante pero “eran muy conscientes de que había un riesgo de mala interpretación del vinculo del poder ejecutivo con el legislativo”.

En cuanto a los motivos por los que Milei hizo la presentación en lugar del ministro de Economía, sostuvo: “Creyó que era una oportunidad de enviar un mensaje de un singular dramatismo. Probablemente también creyó que eso iba a tener una repercusión, oídos receptivos en la sociedad y no ocurrió ninguna de las dos cosas. No tiene recepción porque, a lo mejor, el contexto analítico en el que está el Presidente y los dilemas que él tiene no trascienden a la vida social ”. Y añadió, en diálogo con FM Milenium: “Es un episodio que salió desafortunado, la audiencia se derrumbó, no encontró la recepción y probablemente no hubo una interpretación del dramatismo del mensaje que él quiso enviar”.

Al hablar sobre la situación económica del país, el diputado planteó: “No hay más remedio que tener el superávit fiscal, pero no por virtud sino por necesidad. Nosotros estuvimos al borde de un colapso de una magnitud nunca vista el 10 de diciembre. Hemos superado eso con mucha fragilidad y sigue siendo una situación muy dramática pero no lo superamos por un acto de virtuosismo”. Consultado acerca de si había un riesgo real de llegar a una hiperinflación, indicó: “Había un riesgo mucho peor que el de una híper. Yo muchas veces le mandé al Presidente que explicara claramente la crisis que recibía; nunca lo ha hecho”.

“Milei ha sido un formidable comunicador porque él ganó sin nada, sin equipo, con un partido vecinal. Eso se ve hoy con mucha claridad: él no tenía senadores, no tenía diputados”, destacó López Murphy y marcó que esa falta de representación legislativa le genera a la gestión mileísta un “problema de gobernabilidad extremo”. “Todo se salva sobre la línea”, subrayó y agregó: “No hubo ningún Gobierno, desde que comenzó la democracia, que haya estado en una situación en la que el Parlamento le puede quebrar el veto al Presidente”.

Pese a los múltiples reclamos del sector empresarial, el Presidente puso a la convergencia de la base monetaria y la baja de la inflación como condiciones para levantar el cepo cambiario. “Los países desarrollados no tienen cepo ni ninguno de los que nos rodea y acá está la idea que vamos a vivir con cepo para siempre”, marcó el economista y cuestionó: “Yo quiero que me expliquen cómo es el proceso para salir del cepo, pero no lo explican porque no está en la cabeza. El cepo, esa cosa monstruosa que tuvimos tantos años, que no tiene ningún otro país, le otorga a los Gobiernos un poder enorme y salir es traumático ”.

Por su parte, al analizar el plan que él hubiera implementado, explicó: “Yo no hubiera hecho lo que se hizo, yo tenía otro esquema. Tuve la decencia y la frontalidad, yo tengo una alta autoestima personal, de presentarlo en el diario LA NACION el 2 de diciembre del 2023. Y lo hice con la finalidad de decir que yo sabía que se venían horas, días y meses terribles. Entonces, en vez de macanear, vamos a poner lo que yo haría y está puesto ahí con mucha claridad”.

En ese sentido, comparó su mirada con la del primer mandatario: “La regla del Presidente Milei tiene el defecto de que si los recursos suben, los gastos suben y si los recursos bajan, los gastos bajan. Es una regla muy primitiva, es casi una economía de trueque. Es decir, es una cosa muy atrasada como regla. En cambio la que yo sugería era una regla más ambiciosa, más exigente”. Acto seguido, aclaró: “Ojo, yo creo que la Argentina no tiene espacio para el déficit, es más, creo que hay que hacer superávit para que pongamos los términos de la discusión donde deben estar y creo que el Congreso va hacia una discusión muy compleja en los meses que vienen”.

“Los parlamentarios tienen, porque yo conozco los defectos del Congreso argentino, la idea de bolsillo payaso; yo he visto votar 70, 80 mil millones de dólares de déficit con total impunidad, con una liviandad extraordinaria”, dijo en alusión a la reforma de la movilidad jubilatoria que impulsó el radicalismo. “Yo digo que son irresponsables, infantilismo. Alguna vez dije que quería una política para adultos”, sumó, en referencia al término “irresponsables fiscales” con el que Milei denominó a los diputados que votaron a favor del proyecto de ley.

