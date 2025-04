Luis Caputo le respondió a López Murphy, que dijo que el Gobierno acudió “desesperado” al Fondo

El ministro de Economía, Luis Caputo, le respondió este martes al diputado nacional Ricardo López Murphy, que dijo que el Gobierno de Javier Milei acudió “desesperado” al Fondo Monetario Internacional (FMI) al pedir US$20.000 millones con el objetivo de pagar deuda del Banco Central y aumentar las reservas. El legislador por Republicanos Unidos aseguró en una entrevista con LN+ que el paquete de financiamiento no es más que un “llamado desesperado” del Ejecutivo al organismo de crédito y que la Argentina está en “dificultades serias”.

En este contexto, el funcionario de la administración libertaria -uno de los más elogiados por el Presidente- aseguró que si el Gobierno aplica este plan durante siete años más, la Argentina será “una potencia”.

“Agarramos la peor herencia económica de la historia y en un año sacamos a 10 millones de argentinos de la pobreza, bajamos la inflación a niveles que nadie pronosticaba, hicimos crecer la economía 6%, terminamos con el déficit fiscal en un mes y con la emisión monetaria en seis meses, los salarios y las jubilaciones subieron 5 y 9% en términos reales, bajamos impuestos por el equivalente a dos puntos de PBI y duplicamos la asistencia social”, enumeró Caputo a través de su cuenta de X.

Tras eso, aseguró: “Argentinos de bien, siete años más de planes ‘mal hechos’ como éste y somos potencia”.

— totocaputo (@LuisCaputoAR) April 1, 2025

“Estamos en dificultades”

La respuesta de Caputo llega luego de que el diputado -que ya mantuvo varios cruces con el Gobierno- apuntara contra el plan económico y el pedido al FMI. Consultado respecto del “aire económico” que se respira, López Murphy fue tajante: “Estamos en dificultades y serias. El Gobierno ha llamado desesperadamente al apoyo del FMI. Si cuando usted está nadando llama a los guardavidas es porque no puede volver por las suyas. Usted no lo llama porque está holgado, lo llama porque está en dificultades. Si tuviéramos un plan económico robusto no tendríamos que recurrir a esto. El plan no estuvo bien hecho”.

Para el legislador, una de aquellas dificultades, que calificó de “objetivas”, radica en la pérdida de reservas. “Perdemos reservas todos los días. Hemos perdido U$S12.000 millones desde junio. Hemos perdido U$S6.000 millones desde el mes de diciembre. Eso se debe a un mal diseño de la política”, consideró.

Respecto de qué haría si estuviera en el lugar de Milei, teorizó: “Lo primero yo no tendría es variante vitivinícola del sistema cambiario: el blend. No es bueno. Ningún país usa esto. Viene de la época de Massa y Alberto Fernández. Significa que el que exporta, el 80% de las divisas van al Banco Central y 20% va al dólar”.

Ricardo López Murhpy dijo que acudir al Fondo es una señal de desesperación

Apuntó además contra el cepo cambiario y regulaciones “que vienen de la época kirchnerista, de la catástrofe que fue [Sergio] Massa y no las cambiaron”. “Esto le hace mal a la economía”, sostuvo.

En otro tramo de la entrevista, en relación al atraso cambiario, López Murhpy dijo que tiene origen en la negativa por parte del Gobierno de comprar dólares. “¿Y por qué no compraron dólares? Para que el tipo de cambio fuera más bajo y pudieran lograr indicadores de inflación menores. Si hubieran comprado más dólares, hubieran tenido más reservas a cambio de más dificultades como la suba de la inflación. Nada es gratis acá”, profundizó el diputado nacional.

