Ricardo López Murhpy dijo que acudir al Fondo es una señal de desesperación

El diputado nacional por Republicanos Unidos Ricardo López Murphy puso bajo la lupa este lunes por la tarde el paquete de financiamiento de U$S20.000 millones que el Gobierno solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI). En una entrevista para LN+, opinó que no es más que un “llamado desesperado” del Ejecutivo al organismo de crédito, dijo que la Argentina está en “dificultades serias” y usó una metáfora para graficar el panorama en el que se encuentra inserto nuestro país: “Si llamas al guardavidas cuando estás nadando es porque no podes volver. Te estás ahogando. Al Fondo no lo llamás porque estás holgado, lo llamás porque estás en dificultades”.

Consultado por Paulino Rodrígues respecto del “aire económico” que se respira, López Murphy fue tajante: “Estamos en dificultades y serias. El Gobierno ha llamado desesperadamente al apoyo del FMI. Si cuando usted está nadando llama a los guardavidas es porque no puede volver por las suyas. Usted no lo llama porque está holgado, lo llama porque está en dificultades. Si tuviéramos un plan económico robusto no tendríamos que recurrir a esto. El plan no estuvo bien hecho”.

Para el legislador, una de aquellas dificultades, que calificó de “objetivas”, radica en la pérdida de reservas. “Perdemos reservas todos los días. Hemos perdido U$S12.000 millones desde junio. Hemos perdido U$S6.000 millones desde el mes de diciembre. Eso se debe a un mal diseño de la política”.

Respecto de qué haría si estuviera en el lugar de Javier Milei, teorizó: “Lo primero yo no tendría es variante vitivinícola del sistema cambiario: el blend. No es bueno. Ningún país usa esto. Viene de la época de Massa y Alberto Fernández. Significa que el que exporta, el 80% de las divisas van al Banco Central y 20% va al dólar”.

El diputado nacional Ricardo López Murphy Noelia Marcia Guevara / AFV

Apuntó además contra el cepo cambiario y regulaciones “que vienen de la época kirchnerista, de la catástrofe que fue [Sergio] Massa y no las cambiaron”. “Esto le hace mal a la economía”, sostuvo. Y volvió sobre el blend: “Ni Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú o Chile usan esta variante, que concluyó en un pedido de ayuda al FMI”.

Más adelante, en relación al atraso cambiario, López Murhpy dijo que tiene origen en la negativa por parte del Gobierno de comprar dólares. “¿Y por qué no compraron dólares? Para que el tipo de cambio fuera más bajo y pudieran lograr indicadores de inflación menores. Si hubieran comprado más dólares, hubieran tenido más reservas a cambio de más dificultades como la suba de la inflación. Nada es gratis acá”, profundizó el diputado nacional.

Una vez más, sobre la falta de reservas en el Banco Central, calificó la escasez como “peligrosa”. “El ministro [Luis Caputo] dijo ayer [en una entrevista con LN+] que va a tener U$S50.000 millones. Lo único que tenemos es un préstamo de China que no lo pueden tocar. Le tienen que pedir permiso a Xi Jinping para tocarlo”, lanzó.

En los últimos tramos de la entrevista, el exministro de Economía de Fernando de la Rúa deslizó un consejo para el Presidente: “¿Qué tiene que hacer un país frágil, débil, pobre como nosotros? Tratar de llevarse bien con todo el mundo, venderle a los que podamos para generar trabajo y otras posibilidades. Y no ir a los foros internacionales a dar lecciones de un país que viene de fracaso tras fracaso. Tenemos que tener cierta humildad para reconocer nuestros fallos”.

LA NACION