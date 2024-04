Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Escuchar

📌 Arroyo Salgado: “Somos casi un narco Estado”

La jueza federal de San Isidro apuntó contra la corrupción dentro del Poder Judicial. “Estamos conviviendo con el narcotráfico adentro. Hemos tenido jueces federales destituidos, también fiscales, como Claudio Scapolán de San Isidro”, aseguró en La Noche de Mirtha.

La exesposa del fiscal Alberto Nisman, por otra parte, reiteró que “no hay dudas de que a Nisman lo mataron”. El fiscal falleció en su domicilio de Puerto Madero en enero de 2015.

01.24 | El cruce de Marra con el jefe del gremio de la UOCRA

El jefe del bloque de legisladores porteños de La Libertad Avanza cuestionó que la CGT ya le haya realizado una huelga a Javier Milei. “Lo que llama la atención es que en tan poco tiempo estén ya llamando a un segundo paro y al gobierno anterior no le hayan hecho los paros correspondientes con la crisis económica”, dijo Marra en La noche de Mirtha.

“¿Por qué a este gobierno que tiene buenas intenciones y está haciendo un buen trabajo porque no es bajar el gasto fiscal, sino la inflación para que los trabajadores ganen más?”, sumó el legislador. “Dentro de la ecuación de los problemas estructurales que tiene la Argentina no se resuelven los problemas a nuestro entender solamente bajando la inflación. Es uno de los ítems”, respondió el sindicalista. “También con la modernización laboral”, apuntó Marra. “El aspecto laboral no genera inflación”, retrucó Martínez y Marra asintió.

00.36 | El kirchnerismo pedirá una sesión especial el lunes para tratar los salarios de los tres Poderes del Estado

El kirchnerismo reflotó un proyecto que había presentado en marzo a través del senador José Mayans para fijar topes salariales para la Presidencia y Vicepresidencia de la Nación; senadores y diputados; jueces de la Corte Suprema; Procurador General; Consejeros de la Magistratura y funcionarios del Servicio Exterior, entre otros. El proyecto, que recibió el apoyo de todas las bancadas según pudo saber LA NACION, establece que no podrán cobrar más de 20 salarios mínimos, lo que implicaría una drástica reducción salarial en el caso de los diplomáticos y una caída en los ingresos de los magistrados del máximo tribunal judicial del país y de los inferiores.

Las principales autoridades del país no podrán percibir, a día de hoy, más de 4.056.000 pesos, 20 veces más del salario mínimo, que se ubica en los 202.800 pesos. En el caso de los ministros del Gobierno, secretarios, subsecretarios, autoridades de la AFIP, Banco Central y magistrados inferiores a la Corte Suprema, entre otros, el sueldo máximo será de 15 salarios mínimos, es decir, de 3.042.000 pesos a día de hoy.

00.10 | Martínez, el jefe de la UOCRA: “En un mes perdimos casi 100 mil puestos de trabajo”

“Se paralizaron casi todas las obras públicas y son familias que no forman parte de ningún registro y que no están figuran en Desarrollo Social”, afirmó Gerardo Martínez, el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) en La Noche de Mirtha.

