A dos meses de la llegada del Papa, un grupo de obispos reclamó trabajar por la justicia social y la empatía

CÓRDOBA.- A dos meses de la llegada del Papa León XIV a la Argentina, la Comisión Episcopal de Pastoral Social cerró su encuentro en Córdoba con un documento que enfatiza la necesidad de trabajar por el bien común. “Comprendemos que la justicia social es el criterio estructurador y la herramienta indispensable para hacer real este horizonte de plenitud, acortando distancias y garantizando la equidad, tanto en el punto de partida como en el camino de nuestro pueblo”.

Durante tres días, Córdoba fue sede de la Semana Social 2026 realizada bajo el lema “Puentes hacia el bien común”. Los participantes señalaron que con “inmensa alegría y renovada esperanza” aguardan la llegada del Papa en noviembre, cuando estará en Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

“Su visita nos convoca a disponernos al encuentro: recuperar la escucha y reconocernos corresponsables de una misma casa y de un destino compartido”, señala el documento de cierre.

El texto indica que el diálogo se sostiene “sobre una escucha atenta, serena y respetuosa, capaz de empatizar genuinamente con el otro sin descalificarlo ni subestimarlo”.

Sin referencias políticas explícitas, los participantes subrayaron que el bien común “nos convoca a edificar una sociedad donde cada piedra, especialmente aquella que parece descartada o herida, sea valorada e integrada en la reconstrucción de la convivencia”.

El papa León XIV visitará la Argentina en noviembre Gregorio Borgia - AP

En esa línea indicaron: “El acceso al alimento, a la vivienda, el trabajo digno, la educación y el acceso a la cultura, la salud, el transporte, la libre circulación de las informaciones, la tutela de la libertad religiosa, la salvaguardia del medioambiente, la paz y el ordenamiento jurídico no son variables abstractas, sino exigencias concretas de la dignidad humana que debemos custodiar juntos”.

Durante las jornadas también se abordó el eje “Economía, producción y trabajo en el tiempo de la inteligencia artificial” y los participantes alentaron “una transición justa con gobernanza, donde los límites éticos, técnicos y morales sean establecidos por el ser humano para garantizar que la técnica sea siempre una ayuda valiosa y que la persona humana nunca sea variable de ajuste ante la eficiencia o el lucro”.

En la mesa de “Poder digital y cuidado de la persona humana”, hicieron referencia al “sufrimiento silencioso expresado en la ansiedad y el aislamiento social”, y subrayaron el compromiso “a no ser indiferentes ante el crecimiento de la tasa de suicidios, especialmente en adolescentes y jóvenes”.

La Iglesia también volvió sobre “el flagelo de las apuestas online” y recordó que “apostar no es un juego”. Señalaron que están trabajando en el fortalecimiento del protagonismo de capillas, clubes de barrio y colegios “como comunidades indispensables para ordenar los impulsos, cuidar la interioridad y reconstruir la vida fraterna”.

El documento también menciona la “ecología integral, donde la realidad supera a la idea y el todo a las partes”. Dice: “Reafirmamos que no hay dos crisis, sino una sola crisis socioambiental (...). Recordamos que descuidar la naturaleza es una falta de caridad y justicia hacia el prójimo”.