La oposición celebró el fallo de la Corte Suprema que obliga a aumentar el presupuesto universitario: “Basta de excusas”

Dirigentes de distintos espacios de la oposición celebraron este jueves el fallo de la Corte Suprema de Justicia que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir la ley de incremento del presupuesto universitario y advirtieron que ya no hay más “excusas” para implementar esa norma.

Luego de que el máximo tribunal dejara firme la ley que había sido sancionada por el Congreso y vetada por el presidente Javier Milei, el vicerrector de la UBA y dirigente de la UCR Emiliano Yacobitti agradeció a la sociedad que, dijo, “nunca renunció a la defensa de la universidad pública como principal motor de movilidad social y herramienta central para el desarrollo del país y el futuro de todos”.

El posteo de Yacobitti

“Luchar por lo correcto siempre vale la pena”, subrayó desde sus redes sociales.

Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro destacó que la Corte Suprema dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado a cumplir con la ley y expresó su reconocimiento y “felicitaciones” a “toda la comunidad universitaria”.

El posteo de Maximiliano Ferraro

“La Corte Suprema ha puesto orden en el sistema institucional argentino. Una ley votada por el Congreso y que fue ratificada por todas las vías institucionales no se discute, se cumple de manera efectiva”

El legislador de Provincias Unidas Esteban Paulón remarcó que el fallo establece la recomposición “de manera inmediata del presupuesto docente, no docente y los gastos fundamentales de funcionamiento” para las universidades.

Esteban Paulón Santiago Oroz - LA NACION

“Esto no es solo un gran triunfo de toda la comunidad universitaria, sino también del sistema institucional de nuestro país frente a la arbitrariedad”, subrayó a través de un comunicado.

El posteo de la diputada de UxP Cecilia Moreau

“Al fin una buena noticia”, expresó, por su parte, la senadora Alejandra Vigo, del bloque Unidad Federal.

Alejandra Vigo

Desde la bancada de la UCR, el senador Maximiliano Abad afirmó: “La voté en el Senado. Fui presidente de la FUA antes de ser legislador, y sé lo que significa esa norma para miles de estudiantes que sin ella no pueden sostener su carrera y para miles de docentes e investigadores que perdieron casi el 40% de su poder adquisitivo”.

Maximiliano Abad

Y agregó: “El fallo es un paso importante. Ahora el Estado tiene que girar los fondos para salarios, becas y funcionamiento de las universidades públicas”.

Críticas a Adorni

Por otro lado, el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, aprovechó la situación para machacar sobre la figura del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionado por la causa en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

“¿Saben quién es el funcionario que tiene que hacer las adecuaciones presupuestarias para su cumplimiento? El mentiroso y corrupto de Adorni. Vamos ‘dialoguistas’: dejen la complicidad y piensen en el país”, le pidió a los bloques aliados que suelen acompañar al Gobierno en el Congreso.

El posteo de Germán Martínez

También hubo manifestaciones de espacios políticos. “Llegó la hora Milei: cumplí la Ley”, expresó, por su parte, Argentina Humana, el espacio de Juan Grabois.

Argentina Humana

Desde el sindicalismo, el delgado de la Unión Ferroviaria Rubén ‘Pollo’ Sobrero planteó que “la Corte Suprema dejó en evidencia al gobierno de Milei” porque “la ley de Financiamiento Universitario se tiene que cumplir”.

El posteo del 'Pollo' Sobrero

“Pero la lucha de docentes, no docentes y estudiantes arrancó la actualización salarial y la recomposición de programas. La universidad pública no se entrega ni se ajusta”, definió.

El fallo

La Corte Suprema de Justicia dejó firme este jueves la medida cautelar que obliga a pagar un incremento salarial del personal docente y no docente en las universidades, llamar a paritarias e incrementar el presupuesto para becas previsto en la ley de financiamiento universitario aprobada en el Congreso en agosto de 2025.

Fue al rechazar el recurso extraordinario que había presentado el Gobierno contra el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que había convalidado el pago como medida cautelar.

En la práctica, el fallo deja firmes aspectos similares a los que acordaron el Gobierno, los gremios y los rectores en un acta del 10 de junio último, cuando se pusieron de acuerdo sobre un ajuste salarial, aunque el sector universitario no desistió de su reclamo judicial por el cumplimiento efectivo de la ley votada en el Congreso.