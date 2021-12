La oposición analiza dar quorum para tratar el presupuesto en la Cámara de Diputados

El oficialismo impuso su mayoría en la Comisión de Presupuesto y rechazó un pedido de la oposición para postergar por una semana el debate en el recinto del proyecto de ley de presupuesto 2022, presentado hace tres meses en la Cámara de Diputados. Así las cosas, en un trámite exprés, el Frente de Todos insistirá en que se le dé media sanción este jueves para que el Senado lo convierta en ley antes de fin de año.

La oposición aún no definió formalmente qué postura adoptará el día de la discusión en el recinto. Varias voces de Juntos por el Cambio son proclives a dar quorum para no entregarle al oficialismo el argumento de que la oposición pretende obstruir la sanción de la llamada ley de leyes. No solo eso: de no sancionarse en tiempo y forma antes de fin de año, el Gobierno tiene la atribución, por la ley de administración financiera, de prorrogar el presupuesto del actual ejercicio, lo que le otorgaría carta blanca para reasignar, subir o bajar partidas a su entera discreción.

Conscientes de ello, los opositores de Juntos por el Cambio y otras bancadas –entre ellos el interbloque Federal- están en contacto para articular una estrategia común. Una de las alternativas es dar el debate en el recinto, aprobar el proyecto en general y luego, durante la discusión en particular del articulado, modificar o rechazar los puntos más polémicos.

El ministro Martín Guzmán junto a Sergio Massa, presidente de la Cámara baja Prensa HCDN

“Nosotros creemos que, pasados tres meses desde que fue presentado, las principales pautas del presupuesto quedaron desactualizadas y, además, no es financiable”, enfatizó el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (Juntos por el Cambio).

Para dar cuenta de su malestar por la celeridad que el oficialismo le imprime a la discusión presupuestaria, voceros de distintos bloques reclamaron más tiempo para el debate.

“Es inoportuno e inconveniente avanzar tan rápido y aprobar un presupuesto en menos de 48 horas”, enfatizó Mario Negri, jefe de bloque de la UCR.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados Fabián Marelli

En el mismo sentido se expresó el jefe del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez. “Deberíamos aprovechar este tiempo debate para que distintos ministros expliquen las políticas de sus respectivas áreas para el año próximo. Para nosotros sería muy importante que viniesen los ministros de Desarrollo Productivo y de Agricultura, Ganadería y Pesca. También el ministro de Educación”, enfatizó.

El oficialista Carlos Heller, quien este mediodía fue reelegido al frente de la comisión, insistió con el cronograma previsto.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda Fabián Marelli

“Entiendo su pedido, pero las autoridades de ambas cámaras y del Poder Ejecutivo insistieron en su pedido para que sea aprobado antes del 31 de diciembre. De lo contrario, empezaríamos el año próximo sin presupuesto”, sostuvo. Y ratificó que mañana se harán presentes los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Transporte, Alexis Guerrera y de Salud, Carla Vizzotti.

El objetivo del oficialismo es emitir dictamen pasado mañana en la Comisión de Presupuesto; allí, el Frente de Todos cuenta con 24 votos; Juntos por el Cambio, 23, mientras que los interbloques Federal y Provincias Unidas –este último más cercano al oficialismo-, con un representante cada uno.