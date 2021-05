La oposición denuncia por “malversación” al gobierno de La Rioja tras la filtración de audios de un funcionario

La filtración de una serie de audios del jefe de Gabinete del gobierno de La Rioja, Juan Luna Corzo, en los que aludía a desvíos de fondos en los municipios y proponía mandarles “platita más fuerte” motivó una denuncia por presunta “malversación de caudales públicos”.

Diputados provinciales de la oposición, encabezados por el radical Gustavo Galván, realizaron una presentación ante el Ministerio Publico Fiscal contra el jefe Gabinete del gobernador peronista Ricardo Quintela, aliado al gobierno nacional.

Galván informó que la denuncia es “para que la Justicia determine si hay un delito o no en los audios que se conocieron” y aseveró: “Creemos que esos fondos han sido desviados. La Nación los envía con un destino claro, que es la salud”.

“A mí me dicen que los COE [Comité de Emergencia] departamentales no tienen bolsones. Che, boludo, les mandamos 400 lucas por semana y no tenés bolsones”, se escucha decir a Luna Corzo en uno de los mensajes que se filtraron. “Los changos reciben la plata y la destinan para otra cosa, para otro fin”, dijo también, en alusión al manejo de fondos en las intendencias del interior riojano.

En otro de los audios, el jefe de Gabinete de La Rioja, estrecho colaborador de Quintela, indicó: “Le mandamos una platita más fuerte para que los changos reciban la plata y la destinan para otra cosa”, al mismo tiempo que hizo referencia al manejo de la pauta oficial de la gestión gubernamental. “Hay que inundar las radios porque a todas les pagamos”, dijo.

El diputado provincial Gustavo Galván (UCR), denunciante del caso de presunto desvío de fondos públicos

Para Galván, el audio podría encuadrarse dentro de la figura de “malversación de caudales públicos”. El diputado opositor pidió a los fiscales que “tomen con seriedad” la denuncia. “Vemos con sorpresa que en muchos casos los fiscales actúan con celeridad, pero en otros demoran, como es el caso de la denuncia que presentamos en marzo por la vacunación VIP en La Rioja”, relató el diputado.

Por último, Galván sostuvo que los audios filtrados “son un claro ejemplo” de “fondos desviados” y se trata de hechos para los cuales la ley “prevé una pena y además la inhabilitación para que ejercer cargos públicos”.

Apenas trascendieron los audios, ciudadanos riojanos indignados salieron a la calle a mostrar su descontento. Aunque casi no se habla del tema en los medios de comunicación de La Rioja, el escándalo de los audios está muy presente en las redes sociales.

Luna Corzo, en diálogo con Radio La Red de La Rioja, indicó: “Los audios están editados y es una operación de prensa de funcionarios de la Municipalidad de la Capital, gobernada por la oposición. Reconozco que mi lenguaje fue laxo, pero se dio en el marco de una reunión privada de trabajo”.

La defensa de Quintela

Quien habló de este escándalo es el gobernador Quintela, quien intentó bajarle el tono y minimizó lo que se escuchó en los audios de WhatsApp que inundaron las redes sociales riojanas con repercusión nacional. Quintela sostuvo que “fue una charla entre amigos” y que son conversaciones que se dan dentro del equipo de gobierno.

“Un gabinete, cuando tiene que tomar decisiones, hace evaluaciones, se hacen análisis, se habla como se puede estar hablando en una rueda de amigos hasta que se llega a una conclusión”, afirmó el mandatario riojano, que sostuvo que frente al público o “en la comunicación con la sociedad, se habla de una manera diferente”. El gobernador insistió: “Fue una charla entre compañeros. Se estaba estableciendo cuáles son los mecanismos que se iban a utilizar para resolver los problemas y se evaluaban los pro y los contra”, afirmó con el objetivo de poner fin al escándalo.