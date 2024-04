La Rioja: dos fondos demandaron a la provincia en la Justicia de Estados Unidos por el bono impago

Escuchar

CÓRDOBA.- Cumplido el plazo que a comienzos de este mes los bonistas le habían dado al gobierno de La Rioja para pagar intereses y amortización del bono verde que vencieron en febrero pasado, los fondos Beauregarde y Sandaglass demandaron a la provincia en la Justicia de Estados Unidos. El monto total de la deuda es de US$26,3 millones.

La demanda es por un bono emitido en 2017. Se trata de un título “verde”, por un total de US$200 millones, con 9,75% de tasa nominal anual. En febrero de 2017 se realizó la emisión de los títulos RIF25 por US$200 millones, a fines de financiar el Parque Eólico; en agosto de ese mismo año, se sumaron US$100 millones adicionales.

Beauregarde, fondo inglés, tiene US$182,4 millones en bonos 2028 y Sandglass, de las Islas Caimanes, cuenta con U$S 5,4 millones. El mismo bono cuyos pagos no se cumplieron hace dos meses fue defaulteado en 2020.

En abril de 2021, miembros del grupo ad hoc de Bonistas demandaron a la provincia en los Tribunales de New York y acusaron de “mala fe” de las autoridades riojanas. El 25 de agosto de 2021, hubo acuerdo.

El 3 de abril pasado, los bonistas emplazaron a La Rioja a cancelar la totalidad de la deuda en 14 días y advirtieron que el distrito “se destaca por no respetar sus obligaciones contractuales. Este fracaso es particularmente atroz a la luz del hecho de que los ingresos de los bonos verdes se utilizaron para construir una serie de parques eólicos, uno de los cuales se vendió posteriormente por 171 millones de dólares a Pampa Energía S.A. Es evidente que la provincia tenía, efectivamente, los medios para pagar su deuda, pero decidió no hacerlo”.

Después de ser advertido por los bonistas, el gobernador Ricardo Quintela dijo en declaraciones periodísticas que “se pagará la deuda en la medida que podamos; los mismos fondos son los mismos sostenedores, son los amigos de este payaso que conduce el país; nos deben más de US$80 millones”. Así se refirió al presidente Javier Milei, con quien viene manteniendo cruces desde antes de que fuera electo.

El riojano reclama una deuda de $9300 millones. “La verdad es que el gobernador recibe lo que tiene que recibir [en materia de coparticipación y transferencias]. Nosotros no nos quedamos con el dinero de nadie. Si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a los policías, no es un problema nuestro”, dijo tiempo atrás Milei en Radio Mitre, en relación con la situación de La Rioja.

La demanda de los bonistas coincide con la presencia en Estados Unidos del ministro de Economía, Luis Caputo, quien participó ayer de un seminario del banco de inversión J.P. Morgan y hoy lo hará de la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI).