La oposición dialoguista, con reparos a que la reforma electoral del Gobierno habilite listas colectoras

En medio de las negociaciones que lleva adelante el Gobierno para avanzar con la reforma electoral en el Congreso, la oposición dialoguista ya expresa reparos sobre la posibilidad de que la iniciativa habilite las listas colectoras en la categoría legislativa, a pesar de tratarse de una cláusula que aún no se incorporó oficialmente al proyecto.

Los legisladores de Pro esperan la propuesta formal y se disponen a discutirlo, mientras insisten en su voluntad de mantener las primarias, el elemento central de la reforma política cuya eliminación es prioritaria para Karina Milei. La Unión Cívica Radical (UCR) manifiesta opiniones encontradas. El Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) se limita a reclamar por los constantes cambios que se barajan sobre la iniciativa. En tanto, Provincias Unidas y la Coalición Cívica (CC) expresaron un fuerte rechazo a esta posibilidad que se abrió en las negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores: señalan que les recuerda a la ley de lemas y que constituye un “retroceso”.

LA NACION reveló que en estos intercambios el Gobierno puso en discusión la alternativa de que la reforma política habilite las colectoras. Esto intentaría encauzar el apoyo de las provincias a través de sus diputados y senadores para eliminar las PASO. Asimismo, dejaría al Gobierno una herramienta de negociación para que, llegado el caso de que no logren establecer un acuerdo provincial con un determinado gobernador para confluir en una misma lista, el mandatario provincial pueda abrir un listado propio pero que vaya atado a la candidatura presidencial de Milei.

Diego Santilli lidera las negociaciones con los gobernadores por la reforma política Presidencia

¿Cómo funcionaría este método? En la boleta única habría una foto grande del candidato a presidente y, debajo, las opciones de listas legislativas que acompañen su postulación. En caso de acuerdos Nación-provincias, estaría la de La Libertad Avanza y, además, la provincial que presente el gobernador.

Martín Goerling, jefe del bloque Pro en el Senado −cámara en la que se encuentra la iniciativa hace más de dos meses−, dijo a LA NACION que los legisladores macristas no opinarán mientras en el proyecto libertario no exista una cláusula concreta que implique estos cambios. A su vez, aprovechó para insistir en que se oponen a la eliminación de las PASO, eje del proyecto oficialista que trabó su tratamiento en la Cámara alta, dado que no cuenta con el consenso de los aliados.

Por su parte, el titular del bloque Pro en Diputados, Cristian Ritondo, señaló que la bancada aún no conversó con el Gobierno sobre esta alternativa. “Cuando tengamos la propuesta formal, la vamos a discutir con la mesa nacional [de Pro], los diputados y los gobernadores”, indicó a LA NACION. Respecto de las PASO, reafirmó que vale la pena explorar la alternativa de las primarias no obligatorias, para que cada partido decida si las utiliza o no.

Cristian Ritondo, jefe del bloque Pro en Diputados Hernan Zenteno - La Nacion

En paralelo, el asunto de las colectoras está siendo discutido en el partido. Fue el líder del espacio, Mauricio Macri, quien durante su presidencia prohibió este sistema de votación. Fue una medida que se oficializó en abril de 2019 mediante un decreto. En el texto, el gobierno de Cambiemos aseguraba que este sistema de votación “genera confusión en el electorado e inequidad entre los competidores, conspira contra la emisión de un voto informado y afecta seriamente la calidad del proceso electoral”. “No recordaba eso [que Macri eliminó las colectoras]”, señaló un dirigente clave de Pro.

Por su parte, los integrantes del bloque radical en el Senado expresaron posturas divergentes. Mientras un legislador dijo que no le “termina de cerrar”, otro se mostró abierto a escuchar los beneficios y perjuicios del sistema.

En el MID argumentaron que no tomaron posición dado que desconocen la propuesta oficial: “No tenemos ninguna postura porque no sabemos ni lo que van a mandar. Cambian cada 10 minutos. Nosotros nos enteramos por los medios que quieren agregar las colectoras”, lamentó el titular del bloque en Diputados, Oscar Zago, en diálogo con LA NACION.

El bloque Provincias Unidas, en cambio, pronunció un fuerte rechazo. La jefa de la bancada en Diputados, Gisela Scaglia −también miembro de Pro, aunque alineada con el gobernador radical de Santa Fe, Maximiliano Pullaro−, afirmó que las colectoras la “remonta a la ley de lemas”, aunque aclaró a LA NACION que es una opinión personal. En la misma línea se expresó su compañero de bloque Esteban Paulón, miembro del Partido Socialista.

El bloque de Provincias Unidas en la Cámara de Diputados X Martín Lousteau

No obstante, el politólogo Pablo Salinas explicó que, técnicamente, lemas y colectoras son diferentes sistemas: mientras el primero implica la presentación de distintas listas dentro de una misma agrupación, el segundo habilita distintas listas de diferentes agrupaciones. El analista político Facundo Cruz agregó que los lemas traccionan votos dentro de la misma categoría (ejecutiva o legislativa), mientras las colectoras traccionan votos entre categorías (cada lista legislativa colecta votos para sí y para el cargo ejecutivo con el que estuviera atado).

El radical Pablo Juliano, también parte de la bancada Provincias Unidas, sostuvo que no hay “nada más casta que volver a las colectoras para que un candidato a presidente tenga muchos candidatos a diputados”. A su vez, afirmó que este sistema implica “volver a las viejas artimañas del siglo XX”.

LA CASTA ROSADA



Nada más casta que en cada elección cambiar las reglas de juego. Nada más casta que volver a las colectoras para que un candidato a presidente tenga muchos candidatos a diputados. Nada más casta que volver a las viejas artimañas del siglo XX y pulverizar el… https://t.co/pPoLPSn5Y6 — Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) July 3, 2026

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que forma parte de Pro e impulsó la alianza Provincias Unidas, advirtió en Radio Rivadavia que el Gobierno no le transmitió la posibilidad de incorporar las colectoras, pero que eventualmente discutirán el tema en la mesa política del partido liderado por Macri.

En tanto, el jefe del bloque de la Coalición Cívica en Diputados, Maximiliano Ferraro, sostuvo en la red social X que “el regreso de las colectoras electorales es un enorme retroceso” y recordó la prohibición que impuso Macri en 2019. “Fortalecen el poder de las fuerzas políticas más grandes y empujan a los partidos más chicos a integrarse a ellas por supervivencia electoral y no por convicción. Es una lógica de miedo, silencio y humillación”, expresó, al tiempo que aseguró que se trata de una “ley de lemas encubierta”.

Por último, cuestionó que el Gobierno presente la reforma electoral bajo el argumento de la transparencia y la reducción del gasto público cuando la verdadera meta es, desde su punto de vista, “concentrar poder, garantizar la reelección y destruir cualquier posibilidad de construir alternativas políticas”.