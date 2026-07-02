La Casa Rosada negocia colectoras con los gobernadores afines para habilitar acuerdos electorales de cara a 2027

En las filas del oficialismo hay un convencimiento de que la primera bandera que deben plantar para buscar la reelección del presidente Javier Milei en 2027 es la reforma política, con la eliminación de las PASO. Esto más allá de que públicamente sus funcionarios, como el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, digan que se trata de un compromiso electoral hecho en 2023, con el afán de bajar costos.

Que las primarias queden afuera permitiría al Gobierno tener la lapicera ante los socios políticos y también generaría aún más complicaciones para ordenar a un peronismo que expone día a día sus fuertes quiebres internos.

Asimismo, en la reforma política hay otros instrumentos, como el financiamiento de los partidos, que la Casa Rosada pretende hacer caminar, todo para que Milei pueda estar otros cuatro años en el Gobierno. Pero a ese paquete se sumó un ítem más, que podría derivar en un nuevo método de votación.

Según pudo averiguar LA NACION, en la negociación con los gobernadores se puso en discusión que la reforma política también habilite las listas colectoras en la categoría legislativa.

Santilli inició una ronda de diálogo con los gobernadores; aquí con el chubutense Ignacio Torres

Esto buscaría, primero, intentar encauzar el apoyo de las provincias a través de sus diputados y senadores para dar de baja las PASO. Pero también le dejaría al Gobierno una herramienta de negociación de cara a 2027 para que, llegado el caso de que no logren establecer un acuerdo provincial con un determinado gobernador para confluir en una misma lista, el mandatario provincial pueda abrir un listado propio pero que vaya atado a la candidatura presidencial de Milei.

El tema está en evaluación, sobre todo entre un grupo de gobernadores peronistas y radicales, el subsecretario de Gestión Institucional y mano derecha de Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, y el flamante jefe de Gabinete Santilli.

“A esta hora, está más para que sí se incluyan las colectoras dentro de la reforma política, en un 60% por el sí y en un 40% por el no”, diagnosticaron en un sector de la Casa Rosada. En otro, también involucrado, fueron más cautos. “La aparición de las colectoras es una herramienta arriba de la mesa. Cerrado no está. Está en discusión”, refirieron.

En LLA descuentan que la mayor parte de los gobernadores van a desdoblar los comicios en sus territorios, por lo que el punto es lo que pasa con la elección nacional.

Lule Menem, a la derecha, participa de las reuniones de Santilli con los gobernadores JGM

De habilitarse este mecanismo, el oficialismo pretende que solo se permita que haya dos listas legislativas por candidato presidencial. Esto para evitar que los gobernadores adhieran sus listados a distintos postulantes.

¿Cómo funcionaría este método, por ejemplo, con los libertarios? En la boleta única, en la categoría presidente iría la foto grande de Milei y, por debajo, las dos opciones de listas legislativas que acompañen su candidatura. En este caso, seguro la de LLA; y, también, la provincial que presente el gobernador que arregle de esta forma con la Casa Rosada.

El peronismo, por ejemplo, si lleva como candidato a Axel Kicillof a presidente, podría tener dos opciones de listas para legisladores: una propia y otra de La Cámpora. Y así para todos los partidos, pero siempre con la posibilidad de solo colgar dos listas legislativas por cada candidato presidencial. “Con este sistema no podrías duplicar tu lista en dos frentes distintos. Elegís un partido y jugás ahí”, explicó a LA NACION una fuente que conoce del proyecto que está en consideración.

No obstante, todavía están debatiéndose los detalles técnicos sobre cómo se efectuaría la votación con esta modalidad y la repartición de bancas.

Gobernadores en el ingreso a la Casa Rosada, entre ellos el catamarqueño Raúl Jalil Rodrigo Néspolo

Una opción es que el votante señale con una cruz qué presidente prefiere y, después, en la categoría legislativa, que elija con otra cruz por cuál de las dos listas opta. En LLA pretenden que las colectoras solo se habiliten para diputados nacionales, más allá de que hay provincias que votan senadores.

En cuanto a la distribución de bancas, un sector vinculado a los gobernadores tira más para que se haga de igual forma que siempre: a través del sistema D’Hont, como si las colectoras fuesen listas separadas, con el resto de los partidos que compitieron para el Congreso. En LLA hay ciertas dudas respecto de eso porque plantean este escenario hipotético: si LLA saca 10 puntos con la lista propia y cinco con la colectora (en total, 15), y el peronismo sin colectora saca 14 votos, en ese caso si los votos del oficialismo no se suman, el peronismo quedaría en una condición de hegemonía. Son detalles técnicos pero que forman parte del ida y vuelta.

En la Casa Rosada el fin último es lograr la reelección del Presidente. Entonces, entienden que las colectoras permitirían tener una opción más para poner en la mesa con aquellos gobernadores aliados que decidan no confluir en una lista única libertaria.

Esta conversación, respecto de la reforma política, es la única iniciativa en danza vinculada directamente a los acuerdos electorales que tejan oficialismo y oposición, por lo tanto, a cuántas proyecciones de reelección de Milei ven en las provincias aliadas de la Casa Rosada.

Karina Milei habla y Lule Menem escucha, a la derecha de la fila

En el Presupuesto 2027, el Gobierno ya dejó en claro -cuando presentó el avance ayer- que espera una desaceleración de la inflación, recuperación de los salarios reales e ingreso disponible en los hogares, mejora del consumo y reducción de la tasa de desempleo. De ser así, el oficialismo tendría más chances de condicionar a sus socios a que se plieguen a apoyar al Presidente, ya sea con lista única o con colectora.

Sin embargo, otros sectores todavía no tienen así de claro que la Argentina avanzará en ese sentido. Las dudas se incrementaron en estos casi cuatro meses en que la imagen del Gobierno se vio impactada de manera negativa por el afán de Milei de sostener en su cargo a Manuel Adorni como jefe de Gabinete.

Ahora, con la llegada del exministro del Interior Santilli como relevo, en Balcarce 50 se entusiasman con dejar las PASO de lado, pese a que sea con suspensión y no con eliminación definitiva. A esta hora, aparece más viable una suspensión de las primarias, como ocurrió en 2025, y no una extracción, como pretende la secretaria general, Karina Milei, y su elenco de negociadores políticos.

Respecto de las colectoras, hay sectores que responden a gobernadores que tienen dudas sobre su implementación. “Tiene tufillo a ley de lemas”, comentaron en algunas provincias, pese a que en la Casa Rosada niegan que se vincule a aquel viejo método.