La oposición se alinea para interpelar a Karina Milei y baraja remover al oficialismo de la conducción de dos comisiones clave

La oposición en Diputados alineó piezas para avanzar con la interpelación a la secretaria General, Karina Milei, a partir del escándalo que sacude el área de discapacidad por las presuntas coimas. En el mismo paquete se incluyó la citación del ministro de Salud, Mario Lugones, y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El movimiento político de hoy fue doble: unificaron proyectos y ordenaron el trámite para fijar, en la próxima sesión, una fecha de dictamen.

Hubo, además, una advertencia que marcó cuál será la próxima jugada: la oposición se resiste a seguir emplazando comisiones -para motorizar debates y fijar fechas de dictamen- y apuntó directamente a Nicolás Mayoraz y José Luis Espert, titulares de Asuntos Constitucionales y Presupuesto. Los diputados libertarios apelaron a la modorra legislativa para postergar en las comisiones que conducen muchas discusiones incómodas para el Gobierno. Pero el kirchnerismo anticipó hoy que buscará removerlos por “entorpecer” el trabajo parlamentario.

Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales Pilar Camacho

Además de las interpelaciones, la oposición consensuó un pedido de informes al Poder Ejecutivo. El proyecto pone el foco, entre otros puntos, en las contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) -y otras áreas del Estado- con la droguería Suizo Argentina, en el registro de proveedores y en la necesidad de aclarar los dichos del exfuncionario que habló de “retornos”.

La jugada de la oposición se da en dos días antes de que el Senado rechace definitivamente el veto a la ley de emergencia en Discapacidad. Tuvo dos paradas: primero, en la Comisión de Salud, convocada por su presidente Pablo Yedlin (UP); después, en Discapacidad, a instancias de Daniel Arroyo (UP). La ruta formal de las iniciativas, sin embargo, debería iniciar en Asuntos Constitucionales, donde Mayoraz se resiste a abrir el debate y buscará estirar los tiempos. La réplica ya tiene antecedentes: los bloques críticos emplazarán al libertario desde el recinto para forzar los dictámenes en un plazo concreto.

Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud en Diputados

Además de UP, la jugada fue acompañada por Encuentro Federal, los radicales de Democracia, la UCR, la Izquierda, el flamante bloque Coherencia -integrado por exoficialistas- y el misionero Carlos Fernández (Innovación Federal). Cuatro libertarios se plantaron en contra -Pablo Ansaloni, Alida Ferreyra, Gerardo Huesen y Cecilia Ibáñez-, aunque sin tomar la palabra, y Pro no envió representantes.

Yedlin encuadró la reunión y explicó la estrategia: “Lo que nos trae hoy acá son los tres proyectos ya tratados en un plenario”. Aclaró: “Aunque no seamos cabecera, podemos iniciar el tratamiento para que no nos inmovilicen”. Y advirtió que los emplazamientos “no pueden perdurar en el tiempo”. “Entiendo la idea del oficialismo de entorpecer el trámite parlamentario, pero no debería ser así”, cerró.

Su compañera de bloque Cecilia Moreau cuestionó que “la única palabra oficial” haya sido “el posteo de una droguería” y pidió remover a las autoridades de Asuntos Constitucionales y Presupuesto por “entorpecer” el trabajo legislativo. Reclamó constituir la Comisión de Juicio Político -paralizada por la propia interna libertaria- “para poder acusar” y presionó para citar a Lugones y a Karina Milei. Como contraste, recordó el antecedente de la fiesta en Olivos: “Discutimos qué pasó, no quién filtró”.

Germán Martínez y Cecilia Moreau Hernán Zenteno

El jefe del bloque UP, Germán Martínez, le habló directo al titular de la Cámara, Martín Menem: le pidió garantizar el funcionamiento de todas las comisiones. Advirtió que si el oficialismo o aliados impiden el debate buscarán otros canales institucionales para funcionar. Apoya la propuesta de Moreau de reemplazar a las cabezas libertarias de las dos comisiones más gravitantes de Diputados.

Desde la oposición no peronista, Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) trazó un puente con el caso $LIBRA y reclamó transparencia: “No aclaran nada ni denuncian a nadie; le echan la culpa a la oposición y a la prensa, cuando esto surge de las entrañas del poder”.

El escándalo por los audios de Karina Milei, hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia, en los que se la escucha hablar sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tiene un claro paralelismo con el Caso $LIBRA ➡ El Gobierno no… pic.twitter.com/UZxr0WBohP — Oscar Agost Carreño (@oagost) September 2, 2025

Pablo Juliano (Democracia) endureció el mensaje y anticipó obstáculos: “No va a venir Karina Milei y, eventualmente, vamos a tener que cambiar la conversación a otro tono”. Llamó a “tomar cartas en el asunto” y a preparar al Congreso porque, dijo, “enfrente hay un gobierno que está siendo profundamente irresponsable y ahora profundamente delincuente”.

De la Izquierda, Christian Castillo puso el foco en la contradicción: el “escándalo que pretendemos investigar”, dijo, “tiene que ver con la hipocresía sin límites del Gobierno: mientras vetaban la emergencia en Discapacidad y hacían el ajuste, pedían coimas”.

La legisladora radical de Jujuy, Natalia Sarapura, lo respaldó: “La casta son ellos y los corruptos son ellos”, dijo sobre el Gobierno y su discurso. “No deberían hablar más de la casta y la corrupción, deberían venir acá a dar explicaciones”, dictaminó.