El mismo día en que se conoció que el Gobierno enviará un proyecto para modificar el piso del impuesto a las Ganancias, dos exfuncionarios de la administración de Alberto Fernández protagonizaron una discusión virtual por las implicancias de esa ley. El intercambio surgió a partir del fragmento de una entrevista que el exministro de Economía Martín Guzmán compartió en sus redes sociales y que derivó en las críticas del extitular de la Aduana Guillermo Michel, cercano a Sergio Massa.

La discusión se generó cuando el extitular del Palacio de Hacienda compartió sus expresiones en torno a los cambios que se hicieron en ese tributo en plena campaña electoral de 2023, cuando Massa estaba al frente del Ministerio de economía y también era el candidato presidencial de Unión por la Patria (UP).

@Martin_M_Guzman, en lugar de preocuparte de que los trabajadores y jubilados vuelvan a pagar impuesto a las ganancias, deberías haberte ocupado de evitar el festival de importaciones que ocurrió bajo tus narices y le hizo perder dos superávits comerciales históricos al país. — Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) January 22, 2024

“En la Argentina está demasiado acentuado, con respecto a otras naciones, el ciclo electoral y en un contexto de campaña se hacen cosas que tienen consecuencias. Una fue el tema de la eliminación del impuesto a las Ganancias. Es fácil o lindo dar algo pero lo que a veces es más difícil ver, y nos cuesta a todos como sociedad, es que cuando le das algo a alguien otros lo están pagando”, sostuvo en una charla con CNN radio y que el domingo publicó en su cuenta de X.

En esa línea, precisó que “cuando reducís un impuesto cae la recaudación y si no haces nada, aumenta el déficit”. “Si no hay otra medida compensatoria de aumentar otro impuesto, le cae a otra persona, a otro grupo de la sociedad”, observó y recordó que durante su gestión lo que hicieron fue “ir actualizando el mínimo no imponible, buscando que no se deslegitime un impuesto que está presente en cualquier sociedad moderna y en cualquier sociedad que funciona bien”.

“Cuando eliminás un impuesto, si no subís otro o bajas otro gasto aumenta el déficit, y si no tenés crédito eso se financia con mayor emisión monetaria. Y si la gente no quiere el peso porque no tiene confianza en la moneda nacional eso va a poner mayor presión inflacionaria, esos pesos van a ir a algún lado, van a ir al dólar, lo cual va a poner presión en los precios”, agregó y señaló que, en esas circunstancias, “los trabajadores formales mejoran su situación y los trabajadores infórmales empeoran su situación”.

En tono crítico, Guzmán señaló que si bien “todas esas medidas que suenan lindas cuando las contás, tienen en el trasfondo consecuencias que terminan generando una sociedad más disfuncional”.

Los cuestionamientos llegaron varias horas después por parte de Michel, colaborador y mano derecha de Massa, quien salió al cruce y lo acusó de haber hecho “un festival de importaciones” durante su paso por Economía.

Algunos datos sobre el supuesto "festival de importaciones": entre 2020 y el IIT2022 las importaciones como % de la actividad (en cantidades) estuvieron debajo del máximo de 2018. Desde el IIIT2022 superaron los máximos del período anterior. Flojo de papeles el argumento. https://t.co/OfVLh1un3U pic.twitter.com/O3pWKSbLZA — Fernando Morra (@fmmorra) January 22, 2024

“En lugar de preocuparte por que los trabajadores y jubilados vuelvan a pagar impuesto a las ganancias, deberías haberte ocupado de evitar el festival de importaciones que ocurrió bajo tus narices y le hizo perder dos superávits comerciales históricos al país”, escribió.

La “pelea” internauta no terminó ahí, sino que incluyó también al economista Fernando Morra, que fue viceministro durante los dos primeros años de Guzmán y quien salió en defensa de su superior a contrastar los dichos del extitular de Aduana.

“Algunos datos sobre el supuesto ‘festival de importaciones’: entre 2020 y el IIT2022 las importaciones como % de la actividad (en cantidades) estuvieron debajo del máximo de 2018. Desde el IIIT2022 superaron los máximos del período anterior. Flojo de papeles el argumento”, señaló junto con un gráfico para respaldar su punto.

