La polémica por las visitas a Olivos impactó en el Gobierno y forzó la reacción del Presidente

El Presidente decidió romper el silencio y salir a defenderse públicamente a casi dos semanas de que se iniciara la controversia por los ingresos a Olivos durante la cuarentena. Alberto Fernández reaccionó luego de que saliera a la luz que un empresario taiwanés que ingresó al menos dos veces a la quinta presidencial ganó licitaciones millonarias en el Estado durante su gestión. “Jamás tuve una reunión a solas con él, no es una persona de mi amistad. Me hacen discutir los contratos de un señor que no conozco”, replicó el jefe de Estado en una entrevista radial brindada en AM 750.

La trama vinculada a las visitas a la quinta de Olivos -que figuran en datos públicos- ya acumula distintos capítulos. Por un lado, como detalló LA NACION, figuran reuniones en el chalet de Olivos que, por los concurrentes y los horarios, podrían no estar directamente ligadas a la gestión, en el momento en el que regía un confinamiento estricto que prohibía las reuniones sociales. La justicia federal decidió impulsar una causa para determinar si hubo encuentros que entraron en contradicción con el aislamiento dispuesto por los decretos de necesidad y urgencia (DNU) durante 2020.

En medio de una fuerte polémica, el oficialismo apuntó duramente contra el diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias (que habló de “escándalo sexual”) por comentarios misóginos en torno a las visitas de mujeres a la residencia oficial, particularmente los referidos Sofía Pacchi, una exmodelo y asesora de la primera dama, Fabiola Yáñez.

Pero un último episodio se desató en las últimas horas luego de que Clarín publicara que el empresario taiwanés Chien Chia Hong (que fue pareja de Pacchi), tras sus visitas a Olivos, ganó múltiples contratos con el Estado durante la gestión de Fernández.

El Presidente reaccionó hoy: “Uno puede ver con cierta paciencia la cantidad de barrabasadas que se escriben y se dicen. Pero que a uno lo acusen de ser indecente es el mayor agravio para un funcionario público. Siempre hice culto de la honestidad”.

En la Casa Rosada corrieron el eje y optaron por contraatacar a la oposición y los medios. Pero no descartan que, tarde o temprano, deban dar explicaciones en sede judicial por aquellas reuniones que resultaron llamativas a la luz del confinamiento estricto que regía para los argentinos.

Del silencio a la causa judicial

Hasta ahora, la Casa Rosada no había querido hacer ningún pronunciamiento oficial en torno a la cuestión de Olivos. Solo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, había salido al cruce de los dichos de la oposición. Pero cuando los primeros datos salieron a la luz, la semana pasada, distintos colaboradores habían trabajado puertas adentro para determinar qué rol tuvieron los visitantes de la quinta, especialmente aquellos que trabajan en la imagen y el protocolo de la primera dama.

Es que la noche del 2 de abril de 2020, el día que Alberto Fernández cumplió 61 años, entraron a la quinta de Olivos cuatro personas, entre ellas Pacchi y el empresario taiwanés Chien Chia Hong, a quien Fernández hoy dijo que no conoce. La lista de quienes quedaron registrados en los ingresos oficiales incluye también al conductor y modelo Emmanuel López -asesor de Fabiola Yáñez- y la pareja de López, Fernando Consagra. Todos del entorno de la primera dama. Entraron a la quinta presidencial a las 22 y se retiraron después de la medianoche, entre las 00.11 y las 3 de la madrugada.

La residencia de Olivos, en el centro de la polémica por las visitas sociales en pleno aislamiento sanitario Alejandro Guyot - LA NACION

Sin hacer un comunicado oficial, fuentes oficiales habían hecho trascender que “la activa participación que Yáñez tuvo en la campaña de la Cruz Roja el 5 de abril del 2020 para recaudar fondos por la pandemia implicó una coordinación previa que intensificó la presencia de sus colaboradores”. Hoy Fernández detalló: “El día de mi cumpleaños las personas que ingresaron son personas que trabajan con Fabiola e hicieron una cena de trabajo con ella, no había ningún amigo mío. Tal vez pasé, les dije buenas noches y seguí de largo”.

Según los registros públicos, Apache Solutions SA, la empresa de tecnología de Chien Chia Hong, se presentó en 20 licitaciones entre 2020 y lo que va del 2021, en su mayoría del Ejército Argentino para la adquisición de equipos de informática, cámaras de seguridad y dispositivos de comunicaciones. Ganó ocho contratos por $8,4 millones y tiene una novena contratación preadjudicada por $5,7 millones.

“Me hacen discutir los contratos de un señor que no conozco. Si ganó contrataciones ilegítimamente tráiganme el nombre del señor que lo contrató y lo echo inmediatamente”, respondió hoy el Presidente. Y agregó: “Juro por mi hijo que no tengo idea como se llama, lo conozco como el “Chino” la pareja de Sofía”. Hay fotos que muestran a Fernández con Yáñez, Pacchi y el empresario.

Entradas a Olivos

“Intentan generar en la gente una imagen que no es, que he convertido en Olivos en un lugar de placer que no es, para mi es un lugar de paso. Me presentan como con una vida licenciosa que no ocurre”, dijo Fernández. Y se defendió: “Claro que les pedí a los ciudadanos que se quedaran en casa, pero yo tenía que seguir trabajando: era el presidente de la Nación”.

Fernández dijo que no festejó su cumpleaños en 2020 pero no hizo mención, en cambio, a los ingresos que se verificaron el 14 de julio, el día del cumpleaños de Fabiola Yáñez. El día que la primera dama cumplió 39 años, a Olivos asistieron nueve personas que ingresaron al chalet a las 21.30 y se retiraron, todos juntos, a la 1.47 del día siguiente. Allí estuvieron Pacchi, López, Consagra, el colorista Federico Abraham y la estilista Carolina Marafioti y otros cuatro jóvenes que tienen amistad con Yáñez en Instagram: Santiago Basavilbaso (30 años), Florencia (32) y Rocío Fernández Peruhuil (28), y Stefanía Domínguez (29 años).

“Son todos del equipo de Fabiola, pero las aclaraciones las vamos a hacer en la Justicia”, dijo hoy un estrecho colaborador del Presidente consultado por LA NACION sobre ese evento.

“Esta todo transparentado. No hay nada que ocultar. Los que vinieron a Olivos fue por trabajo y el Chino vino a traer a su novia, que trabajaba con Fabiola”, comentó hoy un importante funcionario que siguió de cerca el tema. Aún desconocen el impacto que tendrá todo el episodio en la imagen presidencial.

