La pregunta que uno de los hijos le hacía a Roberto Sabo: “¿Por qué no cerrás los domingos?

En medio de la movilización que tuvo lugar este lunes en Ramos Mejía en reclamo de justicia por el asesinato de Roberto Sabo, los hijos del comerciante asesinado recordaron a su padre, expresaron su cansancio por la situación de inseguridad, y valoraron cuánto trabajaba en el Drugstore Pato.

Nicolás, uno de los hijos de Roberto, se turnaba con su padre en el día a día para atender el local. Destacó la cultura del trabajo que le había inculcado. “Compartíamos el día a día. Además de ser mi papá, era mi compañero de trabajo, mi amigo, mi jefe, era todo”.

“Mi papá estuvo siete años laburando para comprarse su casa y darnos lo mejor a nosotros”, afirmó en declaraciones al canal TN.

Nicolás relató la pasión que tenía Sabo por el esfuerzo. “Trabajaba de domingo a domingo. Yo, a veces, le discutía: ‘¿Por qué, todos los días? ¿Por qué no cerrás los domingos?’. Al final, lo mataron por laburar”, reflexionó.

El joven contó también que su abuela le había pedido vender el local a raíz de hechos de inseguridad, pero él desestimó la posibilidad dado que era la fuente de ingresos familiar. “Antes de dejar de trabajar en el local, mis abuelos también habían vivido algunos hechos de inseguridad, pero no de semejante magnitud. Me da miedo volver a trabajar al lugar donde mataron a mi papá”, apuntó.

Nicolás contó que un primo suyo y su esposa se fueron a vivir hace un tiempo a Italia por la inseguridad, pese a que tenían buenos empleos ambos. En su familia hay quienes consideran y han considerado la opción de dejar el país.

“Nosotros nos quedamos acá para estar cerca de la familia y de un minuto a otro se terminó todo. Uno está preparado para perder a sus abuelos o perder a sus padres de grande, pero perder a tu viejo a los 48 años porque vino un hijo de put... y lo mató a balazos es inconcebible”, remarcó.

Poco antes, había sido Tomás, el hijo menor de Sabo, quien había expresado su intención de irse del país. “Desde que tengo uso de razón acá no hay seguridad. Todo el tiempo pasan cosas. Toda la vida le tuve miedo a la muerte y ayer me lo sacó a mi papá”, consignó.

Y profundizó: “Se quejan de que los pibes se van del país, pero tampoco hacen nada para que se queden. Yo me quiero ir del país: no me dan nada acá. Tengo más futuro en cualquier otro lado”.

Tomás también expresó, entre lágrimas, la dedicación de Roberto Sabo al local. “Mi viejo trabajaba de domingo a domingo. Se levantaba a las 7 de la mañana y estaba todo el día en su negocio. Siempre le gustó su trabajo. El kiosco era su vida y vino un hijo de p... y nos arruinó la vida a todos”.

Paula, la esposa de Roberto, contó que mantuvo un encuentro con el ministro Sergio Berni este lunes. “Lo único que le pedí fue que, si el día de mañana mis hijos deciden atender el negocio familiar, les den seguridad”, enfatizó.

El crimen de Sabo este domingo desató una enorme ola de indignación que se visibilizó en una protesta que tuvo lugar este lunes y en las que se registraron incidentes con efectivos de seguridad.

En su cuenta de Facebook, Nicolás Sabo publicó un mensaje sobre el velatorio en Morón. “Sé que muchos son clientes y lo querían mucho. El que quiera pasar a despedirlo y dejarle un mensaje es más que bienvenido”, escribió.