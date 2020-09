Los jefes comunales de la oposición hablan de un quiebre de confianza con Kicillof; en el oficialismo temen por una cadena de mandos rota y reclamos de otros sectores Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

El conflicto policial que tuvo en vilo a la provincia de Buenos Aires deja entre los intendentes del conurbano preocupaciones y heridas que se abren por la protesta y por la salida que encontró el Presidente, la quita de fondos a Horacio Rodríguez Larreta para que Axel Kicillof engorde salarios de los efectivos.

Recomponer una cadena de mandos rota y contener reclamos de otros sectores por efecto contagio del aumento de sueldos prometido son preocupaciones que sueltan jefes comunales peronistas. La confianza en el vínculo con el oficialismo aparece lesionada entre sus pares de Juntos por el Cambio, por el abrupto retiro de fondos a la Capital. En ambas orillas, algunos ven más débiles y otros fortalecidos a Kicillof y a su ministro de Seguridad, Sergio Berni.

En terreno bonaerense, los vínculos políticos están erosionados tras el anuncio de Alberto Fernández para destrabar el conflicto. "Fue sorpresivo enterarse en el momento. Larreta y nosotros mostramos voluntad de trabajar en conjunto. Todo se puede reconstruir, pero es un volver a empezar difícil. Sobre todo, cuando cuesta muchísimo que el gobierno provincial nos cumpla", critica un intendente de Juntos por el Cambio, en diálogo con LA NACION.

"Tengo claro que la competencia electoral podía anticiparse, pero no quiero dejar de trabajar como lo venía haciendo por un conflicto político", aclara otro jefe comunal macrista. "Celebramos el aumento de coparticipación para la provincia, pero trabajamos políticamente con Horacio. El dinero que perdió la provincia está en el autódromo y el aeropuerto de Santiago del Estero, en el feudalismo del norte", resume. Según pudo saber este diario, desde Juntos por el Cambio hubo intendentes que plantearon que los nuevos recursos sean coparticipables con los municipios.

En otro distrito gobernado por Juntos por el Cambio, una fuente municipal señala: "El anuncio fue una emboscada. Nos convocan Nación y gobernación para dar un mensaje institucional por el despliegue de patrulleros en Olivos, no estaba en los planes lo de la coparticipación. Se recobrarán los puentes de diálogo porque somos el ala moderada, pero quedamos en una mala posición". La ruptura también la reconoce un intendente del PJ, que afirma a LA NACION que "es casi obsceno no haberles avisado a los de Pro".

En Juntos por el Cambio ya había incomodidad desde la presentación del plan de seguridad para el conurbano, previa al estallido policial. Intendentes de ese sector reclamaron al Gobierno que se incluyera entre los distritos beneficiados a La Plata, gobernada por el macrismo, que había quedado fuera del anuncio. El reclamo se habría resuelto favorablemente para la capital bonaerense.

Cadena de mandos

Para un intendente peronista, es necesario "recomponer la cadena de mandos". Advierte que hay "un actor nuevo, los policías que ingresaron con [el exgobernador Daniel] Scioli", que "no tienen cultura policial". Coincide un colega del mismo signo político: "No se puede garantizar que no haya sumarios. Se cortó la cadena de mandos, la superioridad se mantuvo apegada al reglamento pero reclamaron las bases".

"Estuvieron los policías más jóvenes, con falta de experiencia y formación, pero un reclamo legítimo. Por otro lado, hay una banda de vivos, exonerados y retirados, que quieren armar sindicatos y van a seguir haciendo bochinche", vislumbra otro intendente del PJ. "Esto precipita la necesidad de establecer reglas. Si tienen que plantear un reclamo, que sea de determinado modo, no puede pasar lo que pasó", refuerza el jefe de otro distrito peronista al referirse a la manifestación en Olivos.

Kicillof queda debilitado. Ante un problema, hay que ir al Presidente porque el gobernador no resuelve. También queda debilitado Berni

Los intendentes opositores subrayan que Kicillof fue rescatado por el Presidente. "Se resuelven los conflictos con ayuda nacional", afirma uno de los macristas que gobierna en el conurbano. "Lo que pasó fue muy grave, y más si el gobernador o los funcionarios no tenían la información", agrega otro mandatario.

"Kicillof queda debilitado. Ante un problema, hay que ir al Presidente porque el gobernador no resuelve. También queda debilitado Berni", suma otra fuente del sector. No faltan intendentes peronistas que comparten esta mirada. "Desde la Provincia hicimos un poco de agua", admite uno de ellos.

Pero las visiones sobre cómo quedan parados el gobernador y su ministro de Seguridad no son unánimes. "Lo que hizo el gobernador fue complementar la centralidad del Estado", opina un alcalde peronista. "Berni se queda, seguramente por decisión política de la vicepresidenta", sostiene un intendente macrista.

El efecto contagio del aumento para la policía también preocupa. "Hay impericia, el conflicto no se vio venir. Se solucionaba con $7000 no remunerativos. Es un efecto cascada porque ahora trae reclamos de judiciales, docentes", advierte una fuente peronista. "Me preocupa el municipio, porque el reclamo salarial de la policía redundará en otros", completa otro intendente peronista que ya tuvo una movilización de municipales después del conflicto policial.