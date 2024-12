La Provincia le agradeció a Espert con “delay” la donación de 30 pañales

La cuenta de X de hospitales de la Provincia de Buenos Aires le agradeció una donación al diputado nacional José Luis Espert de una extraña manera. Es que el integrante de La Libertad Avanza otorgó 30 pañales al Hospital Enrique Erril de Escobar hace dos semanas . “Serán de gran utilidad y se suman a los 760 mil que mensualmente se adquieren desde @SaludBAP [el Ministerio de Salud bonaerense]”, escribieron.

Según detallaron en el tuit, el diputado visitó el nosocomio el pasado 15 de noviembre como parte de una recorrida por el municipio acompañado por el presidente de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja; el concejal del Concejo Deliberante de Escobar Eduardo Luis Gianfrancesco; y Carolina Rastalsky. Allí, se sacó fotos con personal del hospital y brindó los pañales como donación.

José Luis Espert durante su visita al Hospital Enrique Erill

Casi un mes después, la cuenta que nuclea a 80 hospitales del sistema integrando del Ministerio de Salud bonaerense, escribió: “Queremos agradecer al diputado de @LLibertadAvanza, @jlespert, por la donación de 30 pañales realizada en su visita del 15 de Noviembre al Hospital Enrique Erill de #Escobar. Serán de gran utilidad y se suman a los 760 mil que mensualmente se adquieren desde @SaludBAP”.

La donación del diputado generó indignación en redes sociales, donde varios usuarios mostraron decepción ante la baja cantidad de pañales que otorgó al hospital. La publicación de la cuenta bonaerense incluyó el documento donde se dejaba constancia de la donación.

Queremos agradecer al diputado de @LLibertadAvanza, @jlespert, por la donación de 30 pañales realizada en su visita del 15 de Noviembre al Hospital Enrique Erill de #Escobar. Serán de gran utilidad y se suman a los 760 mil que mensualmente se adquieren desde @SaludBAP. pic.twitter.com/nGMi9GWLbL — Hospitales de @BAprovincia (@HospitalesBAP) December 5, 2024

Estaba dirigida al director ejecutivo Ariel Folchi y los directores asociados David Graham y Martín Laclau. “Por medio de la presente dejo constancia que la donación, producto de la visita al establecimiento del Diputado José Luis Espert, el día 15 de Noviembre del 2024. Consta de 30 (treinta) pañales”, detalló la nota firmada por el presidente de la Cooperadora del Hospital Erill, Deonisio Armando Sguiglia.

Los medios locales Infocielo y SM Noticias, reportaron que Sguiglia mostró indignación ante el ofrecimiento del diputado. “No sabíamos qué eran, así que las dejamos en una oficina. Cuando terminó la visita y vimos que no se las llevaron, supimos que esa era la donación”, declaró el presidente de la Cooperadora.

“ Me pareció realmente vergonzoso. Es una cantidad de pañales que habitualmente donan los vecinos y que en la cooperadora lo aceptamos de muy buen gusto, porque sabemos que a esos vecinos les significa un esfuerzo y nos emociona profundamente. Pero de un funcionario público la verdad es que esperábamos algo más. Treinta pañales para adultos en un hospital no significan nada”, reclamó.

El director ejecutivo del hospital, Ariel Folchi, también se mostró sorprendido. “Después de algunos días, consulté con Armando Sguiglia sobre las donaciones porque él recorrió, con sus 85 años, todas las instalaciones junto al diputado. Cuando me confirmó que entregaron 30 pañales, no lo podía creer. Insólito”, expresó. LA NACION intentó comunicarse con el diputado Espert pero no obtuvo respuesta.

