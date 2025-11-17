La pulseada por el presupuesto bonaerense se acerca a una definición y expone la interna entre Kicillof y el kirchnerismo

LA PLATA.- Quince días antes del recambio legislativo, la Legislatura bonaerense tendrá lugar el primer round por la votación del presupuesto 2026, la ley de financiamiento y la ley impositiva de la provincia la provincia de Buenos Aires. Las tres leyes enviadas por el gobernador Axel Kicillof ya tienen estado parlamentario, pero pesa sobre ellas un condicionamiento clave: el de los intendentes, en particular los peronistas no enrolados en el kicillofista Movimiento Derecho al Futuro.

La primera pulseada, que ya tomó volumen público, es con los intendentes que firmaron un documento con tono de denuncia donde se advierte que el presupuesto “profundiza las desigualdades territoriales”. En concreto, los alcaldes de los principales distritos del conurbano denuncian que recibirán hasta cinco veces menos de recursos, per cápita, que los distritos aliados al gobernador. Por caso, La Plata, distrito donde reside el mandatario y donde tiene por socio al intendente Julio Alak, exministro de Justicia de la Nación.

La escenificación de esta negociación dentro del peronismo, donde los más ásperos son los intendentes cercanos a Máximo Kirchner y nucleados en La Cámpora, tendrá lugar mañana en una reunión de la comisión de Presupuesto de la Cámara baja bonaerense, que comenzará a las 14. El resultado de ese encuentro es seguido de cerca por todo el peronismo, a tal punto que en el bloque de diputados nacionales de Fuerza Patria levantan la guardia ante una posible fractura en la provincia.

Julio Alak, el intendente de La Plata que saldría beneficiado por el presupuesto de Kicillof Ignacio Amiconi - LA NACION

Los alcaldes peronistas detallaron que mientras La Plata recibirá 110.896 pesos per cápita, San Martín recibirá $96.967; Berazategui, $91.794; La Matanza, $61.810 (pese a que es el distrito con más habitantes de la provincia); $Morón, $60.282; $Florencio Varela, $51.420; Hurlingham, $44.070; Lanús, $30.383; Avellaneda, $26.677; Lomas de Zamora, $20.450; Quilmes, $19.641; Esteban Echeverría, $12.979, y Merlo, $1312 pesos. Este último distrito, gobernado por un alcalde afín a Cristina Kirchner, tendrá “una diferencia de más de 80 veces respecto de la capital”.

Este esquema, según el documento, “profundiza las brechas territoriales concentrando recursos en La Plata y castigando a los distritos ligados a La Cámpora −como Quilmes, Lanús y Hurlingham−, que reciben mucho menos por habitante”, se quejaron los alcaldes.

En contrapartida, y según el mismo documento, “los distritos más cercanos al gobernador son los que reciben mayores montos per cápita: un ejemplo es San Martín, distrito gobernado por Gabriel Katopodis, que alcanza una inversión de 96.967 pesos per cápita, casi al nivel de La Plata. Florencio Varela, por ejemplo, recibe la mitad por habitante que San Martín o Berazategui, pese a tener indicadores sociales más críticos y una alta dependencia del gasto provincial”.

Los alcaldes peronistas ajenos al MDF insisten en que el presupuesto “prioriza afinidades políticas por sobre criterios de equidad territorial. Lejos de cerrar las brechas profundiza desigualdades estructurales entre la capital provincial y los grandes municipios del conurbano bonaerense”. Y agregan: “Castiga a los distritos más populosos y con mayores necesidades sociales”, sostienen los intendentes que no reportan al gobernador Kicillof.

Gustavo Menéndez y Mayra Mendoza, dos intendentes que reclaman más fondos en el presupuesto bonaerense, y que son cercanos a Cristina Kirchner Instagram

Por si todo esto fuera poco, precisaron también que la suma del endeudamiento que pide Kicillof asciende a 3685 millones de dólares y no a 3035 millones, como aseguró el ministro de Economía, Pablo López. El dato no es menor: el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, reiteró en los últimos días que la aprobación de un fondo de Fortalecimiento para la Inversión Municipal está exclusivamente atada a la aprobación del endeudamiento. “Si pones un fondo fijo que no está ligado a ningún tipo de recurso adicional, son fondos que va a tener que repartir la provincia de su recaudación propia, lo que es un poco inconveniente”, advirtió.

El fondo para los municipios que ideó Kicillof propuso repartir el 8% de 1990 millones de dólares. Demasiado poco a criterio de los alcaldes. Los tres proyectos iniciarán su derrotero mañana en las distintas comisiones. Pero los jefes de los bloques de Fuerza Patria ya advirtieron que la aprobación en el recinto dependerá “de los intendentes”. En la gobernación, en tanto, afirman que no llegó el documento que circula por los despachos oficiales de la Legislatura.

La unidad, expuesta

Pero antes que discutir números, se advirtió que la unidad del peronismo quedará expuesta o fracturada de acuerdo a la voluntad o no de acompañar al gobernador en la votación de las tres leyes claves para la gobernabilidad de los dos próximos años.

Los presidentes de los bloques de Fuerza Patria, en cambio, argumentan que no pueden forzar una votación que no le cierra a los intendentes, antes de negociar con la oposición que también deslizó reparos. En particular, sobre el endeudamiento.

Más aún, antes de comenzar la negociación por los cargos, que van desde los ocho directores de Banco Provincia, hasta el grupo Bapro, pasando por el Consejo de Educación, hasta las cuatro vacantes en la Suprema Corte de Justicia que, a puertas cerradas, todos admiten serán parte de la discusión.