El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz informó que acatará el fallo de la Corte Suprema

EL CALAFATE.– En un comunicado membretado pero sin firma de sus miembros, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz informó este viernes que cumplirá con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dispuso la plena vigencia de la ley que amplió la corte provincial de cinco a nueve miembros. La medida del máximo tribunal, además, prevé la incorporación inmediata de los cuatro vocales designados a propuesta del gobierno de Claudio Vidal. El lunes sería el día en que quede conformado el tribunal con nueve miembros.

Atrás quedaron 24 horas de “silencio de radio” en las que ni en el oficialismo ni en la oposición kirchnerista se animaron a arriesgar qué harían los cuatro vocales que hoy dirigen la Corte provincial y que durante casi nueve meses se opusieron férreamente a la ampliación. Pasado el mediodía, al silencio lo cortaron a través de la cuenta oficial del tribunlal en la red social Facebook.

Ahora, cinco meses después de haber declarado la inconstitucionalidad de la ley 3949 que amplió el tribunal superior, los cuatro vocales allegados al kirchnerismo se allanaron a la decisión del máximo órgano judicial del país, que ayer dio a conocer el fallo firmado por los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.

El escueto comunicado sostiene que a través del mismo el cuerpo “hace saber a la comunidad que procederá a dar cumplimiento a lo allí dispuesto”, en referencia al fallo de la Corte. Y completa: “Este Tribunal reafirma su compromiso inalterable con la forma republicana de gobierno y con el principio de división de funciones del poder y actuará, como siempre lo hizo, con el respeto institucional que demanda nuestro sistema democrático”.

Es la primera comunicación oficial que se conoce del Tribunal desde que se difundió el fallo. Sin embargo, hasta el mediodía del viernes los vocales aún no habían sido notificados y tampoco concurrieron a la sede del tribunal, ubicado en la avenida Presidente Néstor Kirchner esquina Chacabuco de Río Gallegos.

Ajeno al impacto de la noticia que lo tiene como epicentro, el edificio durante la mañana lució semivacío, apenas concurrido por los cargos de alto rango: ¿la razón? el duro conflicto gremial que lleva adelante la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz, que para esta semana que termina había determinado 120 días de paro en reclamo de mejoras salariales.

El fallo de la Corte aseguró que no existen impedimentos para “que los jueces designados según la ley 3949 asuman inmediatamente el cargo. Asimismo, corresponde aclarar que la presente decisión implica que la ley en cuestión —vigente— recobre su plena aplicabilidad, de modo que el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz se encuentra integrado con el número legal de nueve miembros, quienes, a partir del dictado de la presente sentencia, deberán intervenir como tales —previo cumplimiento de los recaudos formales correspondientes— en todas las decisiones del tribunal”.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal Prensa Gobierno de Santa Cruz

Hasta ayer, los cuatro vocales designados por la Legislatura y a quienes les había tomado la jura en el cargo el entonces presidente del cuerpo, Daniel Mariani, los doctores Sergio Acevedo, José Antonio González Nora, Gabriel Nolasco Contreras Agüero y Juan Lucio Ramón De la Vega, no contaban con el alta administrativa como parte del Poder Judicial; seguía vigente la circular del 17 de octubre del año pasado, firmada por la presidenta Reneé Fernández, quien informó que, por la vigencia de una medida cautelar, los mismos no podrían ser dados de alta como vocales.

En las próximas horas, se espera el alta de los vocales y alguna circular interna que deje sin efecto las normativas que prohibían tanto el alta de los nuevos vocales como el ingreso al edificio, el cual solo estaba permitido si lo hacían en presencia del vocal Mariani, a quien los cuatro vocales disidentes habían destituido de la presidencia.

Fuentes del palacio judicial confirmaron a LA NACION que el lunes los nuevos vocales se presentarán ante el Tribunal y allí se verán por primera vez con sus pares que no los dejaron asumir. Se espera que el mismo cuerpo reponga en la presidencia a Mariani, a quien le tocará conducir un tribunal de nueve miembros que quedó atravesado por una fuerte disputa.

“Yo creo que lo más sano que tienen que hacer los nuevos vocales es apartarse de todo sentido de venganza, aun cuando sabemos que lo pasaron muy mal. Sí, creo que tiene que haber justicia, por la salud de ellos y por la salud institucional”, afirmó a LA NACION la diputada Adriana Nieto, una de las autoras de la ley de ampliación de la Corte y una de las espadas jurídicas del gobierno de Vidal en la Legislatura provincial.

Mientras tanto, por sus redes sociales, el gobernador aseguró que ya convocó al presidente del TSJ “para garantizar el normal funcionamiento institucional”.

El fallo de la Corte se dio a conocer ayer, mientras sesionaba la Legislatura; en la sesión y ante el pedido de los diputados, fue leído por secretaría y aplaudido por el oficialismo, y abrió un debate entre los diputados que responden a Vidal y el bloque kirchnerista, dado que estos últimos habían denunciado en la Justicia a los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales que trataron los pliegos de los nuevos vocales.

La diputada de Unión por la Patria Elba Ponce fue quien defendió la postura del kirchnerismo: “No me desdigo, sigo reafirmando que el procedimiento para la designación de los jueces estaba mal, están todas las pruebas, y me voy a someter a la justicia”, sostuvo. Y agregó: “Espero que esta nueva designación de jueces, ya que va a ser histórico y demás, se pueda tener la misma vara y no la doble vara que mantienen ustedes (en referencia al oficialismo provincial) para todo, justicia para todos, y que lleguen los juicios que tengan que llegar y se investigue lo que se tiene que investigar, no hay problemas diputada, no le tengo miedo”.