La queja de dos sindicalistas de la CGT por la inflación: “Los formadores de precios nos meten la mano en el bolsillo a los trabajadores”

Tras la demostración de fuerza que la Confederación General del Trabajo (CGT) realizó ayer en el centro porteño para conmemorar el Día de la Lealtad Peronista, tanto el líder de la Sanidad y comandante de la CGT, Héctor Daer; como el de los metalúrgicos, Antonio Caló, -que se encaminan a unirse junto a Pablo Moyano en la nueva conducción de la central obrera- responsabilizaron a los “formadores de precios” por la inflación y les exigieron ponerle un freno .

Mientras en la Casa Rosada el nuevo secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, aguarda que los supermercadistas se plieguen al congelamiento de precios de los productos de la canasta básica hasta el 7 de enero, Caló sintetizó: “El potro más difícil de domar en la Argentina es la inflación”. El funcionario que reemplaza a Paula Español ya le deslizó al empresariado que podría volver la vieja práctica de que los inspectores de los sindicatos revisen los valores en las góndolas.

En la marcha de ayer los representantes gremiales leyeron un documento en el que le exigieron al Gobierno -del que son socios- “señales claras” para salir de la crisis, pero hoy deslindaron a la administración de Alberto Fernández del alza en los precios.

Caló admitió en Radio Con Vos que la mayor preocupación de los dirigentes sindicales es la inflación, que el mes pasado cerró en 3,5%, con un acumulado de 37% en lo que va del año, pero le achacó las culpas a los empresarios. En disenso, la candidata de Juntos por el Cambio (JxC) María Eugenia Vidal vinculó el alza a la emisión monetaria.

“La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) firmó un aumento de 50% para todo el año. Creíamos que tocábamos el cielo con las manos y lo bajamos a una inflación del 2 o 2,5% mensual. Al otro día la inflación es del 4%. Los formadores de precios nos meten la mano en el bolsillo a los trabajadores ”, resumió.

En ese sentido, también dijo: “Siempre tenemos inflación acá y no en el mundo. ¿Cuánto hace que no sube la nafta en la Argentina? Antes le echaban la culpa a la nafta, a la luz. Hace meses que no sube nada y no pueden controlar la inflación . ¿Cuál es el tema? Nadie me lo sabe explicar”.