María Eugenia Vidal, sobre la inflación: “El problema no tiene que ver con los empresarios, sino con la emisión”

La candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio (JxC) por la ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, sostuvo hoy que la “ausencia de resolución del problema de la inflación no tiene que ver con los empresarios, sino con la emisión”. De esta forma, confrontó con la visión del oficialismo y de la CGT y adjudicó el alza de los precios en la Argentina a un “problema fiscal y monetario” que el Gobierno debe resolver.

Al ser consultada en Radio Con Vos sobre el origen de la inflación en el país, Vidal se manifestó contraria a posturas como la expresada esta mañana por el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, quien atribuyó el fenómeno a los “formadores de precios que le meten la mano en el bolsillo a los trabajadores”.

“Es un enfoque equivocado pensar que la suba de precios, como dijo Caló, es un problema de los empresarios. Si no, tendríamos una categoría de empresarios muy raros en la Argentina. Evidentemente este es un problema que el resto del mundo resolvió y nosotros no hemos sido capaces de hacerlo”, sostuvo la candidata.

Y agregó: “La ausencia de la resolución del problema no tiene que ver con los empresarios sino con la emisión. La inflación genera una oferta de pesos que luego se traslada a precios. Y esto lo sabe cualquier economista. Es un problema básico, fiscal y monetario, más allá de las discusiones que podamos tener con algún sector en particular”.

Para poner fin a la suba sostenida de los precios a nivel nacional, Vidal consideró necesario establecer un acuerdo en materia fiscal y monetaria, algo que, subrayó, no sucede desde hace muchas décadas. “Hasta que no lo hagamos, no tengamos un plan consistente y no podamos avanzar por un camino sostenido a lo largo del tiempo que haga que todo el que invierta le crea y sepa que las reglas no se van a modificar, probablemente seguiremos bajo este mismo problema”, evaluó.

Ante el argumento planteado, el periodista Ernesto Tenembaum le preguntó a la opositora si consideraba la incidencia de factores adicionales en el alza de los precios. Puso por por ejemplo los momentos durante el gobierno de Mauricio Macri en los que la emisión era nula y, sin embargo, había una alta inflación. “Puede ser también no solo un problema de demanda, sino de oferta. No quiero dar una discusión súper técnica. Y además hay una responsabilidad por los próximos dos años que es del Gobierno, que gobierna sin plan y sin rumbo”.

Noticia en desarrollo