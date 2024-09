La reacción de Jorge Macri a los dichos del Papa: “Para opinar uno tiene que estar acá”

Escuchar

Tras las críticas del Papa Francisco al protocolo antipiquetes del gobierno de Javier Milei implementado durante las protestas en los alrededores del Congreso, el jefe de gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, tuvo una dura reacción. “Para opinar de estas cosas uno tiene que estar acá”, disparó el líder porteño en defensa de la administración libertaria y de este política diseñada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Sus palabras llegan luego de que el líder de la Iglesia católica interviniera en un evento para conmemorar los diez años del primer encuentro de los Movimientos Populares en el Vaticano y sentenciara respecto de la gestión del Presidente: “En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta”. En ese contexto, Macri opinó sobre sus dichos. “Yo soy alguien de fe, así que tengo un problema para definir dónde me paro acá, porque tengo además una muy buena relación con muchos actores de la Iglesia. Pero me parece que para opinar de estas cosas uno tiene que estar acá, entender lo que está pasando, tener en cuenta todas las variables en juego y no hacer reduccionismo de un hecho en particular ni escuchar una sola campana”, sostuvo Macri este viernes en diálogo con Radio Rivadavia.

Para justificar su postura el exintendente de Vicente López dijo que la Ciudad “se había acostumbrado a vivir en el caos” porque “cualquiera hacía lo que quería en cualquier momento”, y remarcó que eso desde que asumió el Gobierno “no está más”.

“Si alguien quiere manifestarse, tiene que pedir permiso; le decimos dónde hacerlo y si no respeta las normas, se hacen cumplir, porque hay un contrato social básico que es vivir en el marco de la ley y respetar a los demás”, expresó.

Tras ello, repitió: “No quiero entrar en una discusión con el Papa, porque no es mi objetivo, pero de estos temas es bueno escuchar todas las campanas, no hacer reduccionismo, entender que estamos administrando una situación compleja y difícil, un momento difícil de la Argentina. También es bueno ser equilibrado siempre”.

“Pasó de todo en la Argentina. Y ahora justo estos comentarios... a mí me duelen, me duelen porque al final lo que necesitamos es salir para adelante; tenemos el orgullo de tener un Papa argentino y eso debería ayudarnos más”, sumó.

Los dichos del Papa

El Papa Francisco habló este viernes en el evento donde también estaba presente el dirigente social Juan Grabois y pidió a sus interlocutores que sigan luchando por “tierra, techo y trabajo”, además de volver a reivindicar la justicia social, un término denostado por toda la administración libertaria. Francisco deploró entonces la actuación de las fuerzas de seguridad durante la protesta que hubo frente al Congreso por el debate de las jubilaciones, cuando fue utilizado gas pimienta.

Tras denunciar “el silencio de la indiferencia” que “habilita el rugido del odio”, y advertir que “el silencio frente a la injusticia abre paso a la división social, la división social a la violencia verbal, la violencia verbal a la violencia física y la violencia física a la guerra de todos contra todos”, el Papa se refirió a esa protesta en la que una niña de diez años fue rociada con gas pimienta por las fuerzas federales.

“Me hicieron ver una represión, hace una semana o un poco menos. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la Policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad. Y no tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas, no, no. El Gobierno se puso firme y en vez de pagar la justicia social pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso”, aseguró.

LA NACION