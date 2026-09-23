La reacción de la misión diplomática de Reino Unido durante el discurso de Milei en la ONU

El discurso del presidente Javier Milei en la Asamblea General de las Naciones Unidas estuvo marcado por el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y por fuertes cuestionamientos al organismo multilateral. Frente al mandatario, entre el público, se encontraban dos funcionarios de la delegación británica, que siguieron la exposición y tomaron nota de sus referencias a la “ocupación ilegal” de las islas por parte del Reino Unido.

La comitiva oficial británica está encabezada por el primer ministro Andy Burnham y la embajadora y representante permanente ante la ONU, Sarah MacIntosh. Durante la alocución de Milei, sin embargo, estuvieron presentes dos funcionarios de la misión diplomática, que siguieron el discurso con la traducción simultánea y tomaron apuntes a lo largo de la exposición.

“A Reino Unido le reiteramos el llamado para reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica y debatir sobre la explotación de los recursos naturales”, expresó Milei. “No seremos indiferentes frente a quienes exploten recursos bajo ocupación externa ilegal. La posición argentina está tomada: vengo a decirles que la Argentina no se va a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura de su propio mandato y va a tomar cartas en el asunto”, añadió.

DISCURSO COMPLETO DE MILEI EN LA ONU 2026: "Las Malvinas son una causa nacional"

“Malvinas no es una cuestión solo entre la Argentina y Reino Unido; este organismo debería tomar nota de las resoluciones. Nosotros elegimos una defensa pacífica y efectiva”, ratificó.

El discurso de Milei se produjo menos de 24 horas después de que Burnham se refiriera a la cuestión Malvinas ante la Asamblea General. El primer ministro británico advirtió que el Reino Unido seguirá invirtiendo en defensa, pero aclaró que no irá tras ningún tipo de “confrontación”, aunque aseguró que Reino Unido estará firme contra cualquier amenaza “no solo de Rusia, sino de otros, inclusive cuando amenazan los derechos de los territorios británicos para permanecer británicos, como es en el caso de las Islas Malvinas”.

Tras ese discurso, el canciller argentino Pablo Quirno pidió réplica a la Secretaría General de la ONU, que le fue concedida. En este marco, el ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que la “ocupación” británica del territorio “data de 1833, cuando fuerzas del Reino Unido ocuparon las Islas Malvinas quebrantando la integridad territorial del país y expulsando a las autoridades y la población argentinas legítimamente establecidas”.

“La Argentina tiene plena disposición a reanudar negociaciones bilaterales y reafirma su compromiso con la solución pacífica de la controversia”, subrayó Quirno.

Milei, en la ONU Heather Khalifa - FR172147 AP

Respecto a la imposición de sanciones a empresas de hidrocarburos que operan ilegalmente en la zona de las Malvinas, Milei recordó una resolución de la Asamblea que instaba a las partes en conflicto a “abstenerse de introducir modificaciones unilaterales” mientras la disputa permaneciera abierta.

“Cincuenta años después, la situación no ha cambiado, pero las modificaciones unilaterales continúan. Hoy, el proyecto Sea Lion avanza hacia la extracción de petróleo en la plataforma continental argentina, correspondiente a la cuenca Malvina Norte mediante licencias británicas que la Argentina rechaza por ilegales e ilegítimas”, marcó.