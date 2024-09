Milei, en el Congreso: dura reacción de la oposición a las críticas del Presidente

Escuchar

El presidente Javier Milei dio un duro discurso en la Cámara de Diputados en donde apuntó contra la oposición y reivindicó los planes del Gobierno de continuar en la búsqueda del equilibrio fiscal. Sin embargo, los dardos del mandatario no pasaron desapercibidos y en redes sociales distintos líderes y referentes opositores salieron a contestarle y cuestionaron el discurso realizado por el jefe de Estado. “Pura frase hecha para el aplauso”, esgrimieron.

Durante su cadena nacional, Milei señaló específicamente a la bancada kirchnerista de Unión por la Patria como la mayor responsable de la crisis económica y de la herencia recibida, y hasta se cruzó con Germán Martínez en el recinto. Por eso, algunos de los primeros en cuestionar los dichos del mandatario fueron diputados y senadores de UxP.

A través de su cuenta oficial de X, la diputada nacional Cecilia Moreau escribió: “Por si no pudiste ver el show del Presidente en el Congreso de la Nación: fue acompañado de Bullrich, Sturzenegger y todos los que hicieron pelota el país en el 2001. El presupuesto que “presentó” (y cuyo detalle brilló por su ausencia) lo diseñó Caputo, el máximo responsable de la deuda que dejó el macrismo después de pedir 45.000 millones al FMI. No nombró a los jubilados, a los trabajadores, a las universidades públicas. Anunció que va a cerrar el Congreso si salen leyes que no le gustan. Nada nuevo”.

En el mismo sentido se expresaron el diputado Leandro Santoro y la exministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz. “Presupuesto 2025. No dio un solo DATO. El único, muy poco rating”, señaló el excandidato a jefe de Gobierno porteño. “Acabamos de asistir a otro discurso más de un megalómano”, posteó la diputada nacional.

Asimismo, Tolosa Paz se encargó de chicanearlo en base a una cita que Milei realizó sobre un discurso del romano Cicerón : “Se tiene que quedar tranquilo el presidente, su gobierno será uno de los más recordados de la Historia Argentina… pero por el nivel de desastre y de caos que está generando en la sociedad. Es preocupante y va a chocar contra una pared. Lamentablemente, en el choque vamos a sufrir los argentinos y las argentinas. Ya que es tan adepto a ese Imperio, deseo de verdad que, con tal de tener razón, no se le ocurra incendiar Roma”.

Por su parte, el diputado nacional de Frente de Izquierda Nicolás Del Caño también criticó el presupuesto. “Ahora va a hablar del presupuesto... con Conan”, puso Del Caño en X y siguió: “Presupuesto de Milei: Ajuste para todas y todos. Menos para la casta y los grandes empresarios. El déficit cero de Milei es con más impuestos a los trabajadores ( ganancias a la cuarta categoría) y exenciones y subsidios a los empresarios y millonarios como Galperín”. “Disco rayado total” y “no lo vio ni Conan”, posteó Myriam Bregman.

El radical Martín Lousteau también fue crítico: “Nada, solo circo. Sin pan”.

Si bien las principales críticas del Presidente cayeron sobre el kirchnerismo, desde los sectores de la oposición dialoguista hubo también cuestionamientos a lo expresado por el mandatario en el Congreso. “Media hora. Del contenido del Presupuesto no habló!!!! Y eso que trae todo escrito para leer. Pura frase hecha para el aplauso”, expuso la diputada de GEN Margarita Stolbizer.

En tanto, el diputado y presidente de Coalición Cívica Maximiliano Ferraro consideró: “Un gran déficit del gobierno es ni siquiera mencionar a los jubilados, la educación, el campo o las pymes, las clases medias y cómo reducir el gasto tributario eliminando regímenes fiscales de privilegio que favorecen a empresarios amigos. Claramente no hay interés en temas relacionados con el costado humano de llevar adelante un país. Las columnas de esta gestión son, claramente, las de un excel. El Presidente no dijo nada distinto a lo que viene diciendo. Sólo buscó seguir polarizando en una puesta en escena similar a la de tiempos del kirchnerismo”.

