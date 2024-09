Las chicanas de Javier Milei a Germán Martínez cuando le pidió que no leyera: “Los invito a despejar la x”

Escuchar

El presidente Javier Milei habló el domingo por la noche en el Congreso de la Nación y presentó el Presupuesto 2025 con un discurso que estuvo cargado de críticas y chicanas hacia el peronismo y la oposición. El jefe de Estado hizo referencia a la expresidenta Cristina Kirchner, recordó un cruce con Sergio Massa en el debate presidencial y se cruzó con el líder del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.

A lo largo de su extenso discurso, Milei hizo hincapié en la necesidad de continuar con la política económica de reduccionismo del gasto del Estado y remarcó que no dudaría en volver a vetar cualquier proyecto que se vote en el Congreso y que atente contra el equilibrio fiscal. Allí empezaron los embates contra la oposición.

“Los invito a volver por un minuto a despejar la X conmigo para entender de qué se trata”, dijo Milei cuando adelantaba que propondría un nuevo esquema para la elaboración del Presupuesto. Sin embargo, chicaneó a la bancada de Unión por la Patria que asistió a la Cámara de Diputados: “Ustedes pueden abstenerse porque suman con dificultad”. Enseguida hubo respuesta: “Andate”, le gritaron.

El Presidente Javier Milei presentó el presupuesto 2024 en el Congreso Nacional Santiago Filipuzzi

El presidente del bloque de UxP Germán Martínez fue uno de los principales en increpar al Presidente y le pidió que no lea más. “ Que yo lea o no, vos seguís sumando con dificultad, Martínez ”, le contestó Milei mientras los dirigentes y funcionarios de La Libertad Avanza empezaron a cantar: “La casta tiene miedo”.

Por otro lado, Milei se encargó de responder en persona a las críticas de sectores de la oposición sobre la falta de gestión del oficialismo. ”No me deja de llamar la atención de que dirigentes de todas las banderas nos acusen de no tener gestión. A ellos les digo que gestionar no es designar miles de funcionarios en todos los rincones del Estado cuando la mitad de esas áreas no deberían existir”, explicó en medio de una larga enumeración sobre los triunfos del Gobierno.

El Presidente Javier Milei trató nuevamente de "ratas miserables" a los legisladores Santiago Filipuzzi

Fue ahí que mencionó al exministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa: “Gestionar no es saber usar el GDE como decía el excandidato Massa. Gestionar es haber evitado la hiperinflación que nos dejaron en puerta”. “Cuando los responsables del fracaso nos acusan de no tener gestión, lo llevamos con orgullo en el pecho lo que estamos haciendo”, agregó Milei.

Por último, tuvo una pequeña chicana hacia la expresidente Cristina Kirchner con quien mantuvo un fuerte cruce por redes sociales hace una semana por diferencias económicas. Sin nombrarla, Milei enfatizó: “La inflación es en todo momento un fenómeno monetario, le guste a quien no le guste”.

