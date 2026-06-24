La reacción de Pablo Moyano a un decreto de Jorge Macri: “Que nos vengan a buscar”

El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, cuestionó este miércoles con dureza el decreto firmado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para garantizar niveles mínimos de prestación en servicios considerados esenciales y pidió que lo “vayan a buscar” al gremio.

A través de un comunicado, Moyano advirtió que Camioneros podría paralizar la recolección de residuos ante despidos o incumplimientos salariales y lanzó un desafío: “Si tiene huevos, que nos vengan a buscar”.

Las declaraciones fueron realizadas luego de que la Ciudad estableciera que los servicios de recolección de residuos deberán mantener una cobertura mínima del 75% durante conflictos laborales, mientras que los colectivos, el subte y el Premetro deberán garantizar al menos el 50% de su funcionamiento.

“Quiere decir que si te echan a un trabajador o no te pagan el sueldo, los dirigentes vamos a tenernos que quedar cruzados de brazos”, afirmó Moyano al rechazar la normativa.

Pablo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros Infocamioneros

El dirigente sindical también apuntó contra el expresidente Mauricio Macri y sectores del PRO a los que acusó de promover medidas contrarias a los intereses de los trabajadores.

En esa línea, elevó el tono de sus advertencias al advertir: “Tocan a un trabajador o se atrasan media hora del pago del sueldo, se para toda la recolección de la ciudad de Buenos Aires”.

Además de cuestionar el decreto, el dirigente enumeró una serie de reclamos laborales que, según denunció, continúan sin resolución.

Entre ellos mencionó la “falta de inversión en la seguridad de los camiones, el pago de indemnizaciones y la situación de empleados incorporados durante la pandemia”.

Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño Nicolás Suárez

Los dichos de Moyano se dieron a conocer luego de una reunión con el secretario general de los metrodelegados, Néstor Segovia, y con dirigentes de otros sindicatos que también cuestionan la medida.

Del encuentro participaron además Eduardo Gabriel Supply, de ASSRA, y Miriam Cáceres, de APDESBA. Según plantearon, la normativa de la Ciudad también impacta sobre los gremios vinculados al transporte público.

“No nos van a asustar”, expresó Moyano al referirse a la decisión del Gobierno porteño.

Qué establece el decreto de Jorge Macri

La medida fue oficializada mediante el Decreto 230/26 y adhiere a las modificaciones introducidas por la Ley de Modernización Laboral 27.802 sobre el artículo 24 de la Ley 25.877.

La normativa define qué actividades son consideradas servicios esenciales y cuáles revisten carácter de importancia trascendental, estableciendo porcentajes mínimos de funcionamiento durante conflictos gremiales.

En el caso de la recolección de residuos, considerada un servicio esencial, las empresas deberán asegurar una cobertura mínima del 75%. Para el transporte público de pasajeros —colectivos, subtes y Premetro—, catalogado como actividad de importancia trascendental, la prestación mínima será del 50%.

Al anunciar la medida, Jorge Macri había sostenido que “se terminó la extorsión de un grupo de sindicalistas que usan a millones de porteños como rehenes para defender sus privilegios”.

La exigencia regirá en forma individual para cada línea de subte y Premetro, así como para todas las líneas de colectivos cuya regulación corresponde exclusivamente a la ciudad de Buenos Aires.

Para implementar la normativa, el decreto instruye a Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) a coordinar con la concesionaria Emova las condiciones operativas necesarias para garantizar el servicio mínimo.