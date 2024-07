La reacción del diputado de Pro que se cruzó con un periodista por la Ley Conan tras viralizarse el episodio

Escuchar

Tras su cruce con el conductor televisivo Esteban Mirol por la Ley Conan, el diputado nacional de Pro Damián Arabia ahondó este jueves por la noche en los motivos que lo llevaron a abandonar el móvil. A través de un posteo en la red social X, el legislador aclaró que no se trató de un momento “incómodo” para él y tildó de “irrespetuoso” al periodista de El Nueve: “No fue incómodo, fue un irrespetuoso, cero profesional, que gritaba y me faltó el respeto, así que lo deje hablando solo”.

El descargo del diputado del Pro, Damián Arabia, tras su cruce con el periodista Esteban Mirol por la Ley Conan Captura de Pantalla

Con el foco puesto en el proyecto contra del maltrato animal que comenzó a debatirse ayer en Comisión de Legislación Penal, el diputado cercano a Patricia Bullrich apuntó contra los internautas que circularon un borrador falso de la ley. Desestimó además las críticas por el nombre con el que se bautizó la iniciativa: “A los que quisieron instalar una Ley trucha que va contra la producción y el consumo: no les salió muchachos. Y a los indignados por el nombre: sigan llorando. Ley Conan será ley. Fin”.

A los que quisieron instalar una Ley trucha que va contra la producción y el consumo: NO LES SALIÓ MUCHACHOS.



Para los zafaronianos: A LOS MALTRATADORES LOS VAMOS A METER PRESOS.



Y a los indignados por el nombre: SIGAN LLORANDO.



LEY CONAN SERÁ LEY.



Fin. https://t.co/NuIqLi22Lp — DAMIÁN ARABIA (@DamianArabia) July 4, 2024

La discusión televisiva que terminó con Arabia abandonando el móvil

El miércoles por la mañana, el conductor de Telenueve al mediodía mantuvo un fuerte entredicho con Arabia en la previa del debate en la Cámara baja sobre el proyecto que tiene por objeto agravar las penas contra quienes comentan maltrato y crueldad animal, establecer multas y tipificar nuevas conductas.

A poco de iniciada la entrevista, Esteban Mirol opinó que utilizar el nombre del difunto perro del Milei para bautizar la norma era de “chupamedias”. El comentario desembocó en una discusión con el legislador del bloque que preside Cristian Ritondo, intercambio que terminó con Arabia abandonando el estudio.

Desde su despacho, Arabia empezó por hablar de la ley: “Hoy, después de meses de haber presentado este proyecto, hemos comenzado el tratamiento en la Comisión de Legislación Penal, la primera legislación que tiene giro. Después pasa a Legislación General y, si tenemos suerte, se tratará en el recinto. La verdad que el recibimiento ha sido muy positivo. Todos los diputados de los distintos bloques se han manifestado a favor de la reforma que estamos presentando en el día de hoy”.

“Por supuesto amerita un debate y una serie de discusiones. Como dije en la presentación, hay algunos que pensarán que las penas son demasiado severas y otros que las penas son demasiado leves. Algunos pensarán que falta tipificar algunas conductas y otros que hay conductas tipificadas de más. Siempre lo ideal es amigo de lo imposible. Pero creemos tener la mejor ley posible”, sumó a continuación, antes de ser interrumpido por Mirol.

“Diputado, perdone que lo haya interrumpido. Le hago la siguiente pregunta. ¿A usted le consta que Conan fue maltratado?”, disparó el conductor, que recibió la siguiente respuesta: “Una aclaración importante. La ley no tiene nombre. El nombre Ley Conan es un nombre que se viralizó, que lo generaron los argentinos…”. No conforme con la contestación de su entrevistado, el conductor volvió a frenar el discurso del legislador y lanzó un nuevo dardo.

“Sí, digamos. Una chupada de medias para el presidente Javier Milei. Que usted siga manteniendo y siga hablando de la Ley Conan, por más que la gente lo diga en la calle… Me parece que por su nivel de diputado nacional tendría que saber que hay otros casos significativos como para nombrar la ley. Por ejemplo, la orangutana Sandra. Conan creo que no fue maltratado. Y si lo maltrataron, quien lo maltrató fue Javier Milei. Pero realmente me parece una chupada de medias”, dijo.

“Bueno, a mi lo que me parece es que todo esto es una falta de respeto de su parte”, arremetió Arabia con cierto enojo visible. “La falta de respeto es suya diputado. La falta de respeto es suya”, insistió segundos después Mirol, que dio la última estocada: “Usted es el que habla de la Ley Conan chupándole las medias al Presidente de la Nación cuando él no se lo pidió. Póngale la orangutana Sandra, déjese de embromar. Deje de viajar y trabaje un poco más”.

“Como habla solo, yo lo voy a dejar hablando solo”, soltó entonces el diputado cercano a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Acto seguido, se sacó el retorno del oído y dio por zanjada la discusión. “Gracias diputado. La verdad que no tenía nada para decir”, concluyó el conductor de Telenueve al mediodía.

