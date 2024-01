escuchar

El diputado nacional y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, ofreció respuesta este martes por la tarde a la queja que esbozó su par en el Congreso Myriam Bregman en la previa del plenario en comisiones para tratar la ley ómnibus. “Me eligieron decenas de personas en toda la ciudad de Buenos Aires para que los represente y no para que ningún machirulo me diga ´copito de nieve. Linda con la violencia de género”, sostuvo la legisladora en relación al sobrenombre que el mismo Espert le atribuyó durante un intercambio que mantuvo en X con un usuario que se hacía pasar por Bregman.

“No sé que opinan ustedes del otro lado. Yo soy de las personas que cree que la vida te la tomas como tragedia o comedia. Yo me la tomo como comedia. Myriam Bregman es para decirle copito de nieve”, dijo Espert entre risas durante su paso por LN+. Recordó además cuando la diputada del Frente de Izquierda-Unidad usó el término “gatito mimoso” para referirse al ahora mandatario Javier Milei durante el debate presidencial que se celebró el pasado octubre en Santiago del Estero.

“Lo de copito de nieve es simplemente para distender. De vez en cuando le tiramos un piropo a una diputada para relajar un poco”, concluyó. Sanjada aquella discusión, el también economista se prestó a hablar sobre otro término que provocó el enojo de Bregman y llevó a integrantes del FIT-U a solicitar que se impugne el nombramiento del legislador en Presupuesto y Hacienda. “Ya me denunció seis veces por eso y perdió. Relajá, Bregman”, minimizó.

Y cerró con una reflexión: “Yo no sé que le pasa a Bregman. De tantas veces que ha perdido los juicios conmigo, ya me divierte que me denuncie Bregman. ¿Saben por qué pierde los juicios contra mi? Porque más allá del acting contra mi ‘cárcel o bala’, mi ‘cárcel o bala’ es simplemente que se aplique la ley. La ley dice que los ciudadanos podemos circular libremente. Y el Código Penal pena a aquellos que violan la ley. Si se resiste a la cárcel, es taser, bala de goma o gas pimienta”.

Bregman apuntó contra la ley ómnibus y el nombramiento de Espert

Poco antes de que comience el encuentro que se preveía finalice a las 20 de este martes, la representante del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U) aseguró que la ley “no deja un sector sin atacar”. “Esta forma tan ‘patoteril’ tiene que ver con el contenido, en donde quieren llevarse la suma del poder publico y creen que nosotros vamos a darles sugerencias”, indicó, y determinó: “Nosotros somos diputados y no estamos para hacerle sugerencias a un monarca.

“No están para discutir, ellos quieren que esto pase rapidito. Milei todavía tiene que explicar quienes son los que le están pidiendo coimas. Nosotros no le vamos a votar nada, así que contra mi no pesa ninguna acusación”, indicó, recordando la declaración del Presidente sobre que algunos legisladores cobraban coimas.

“Mi compañero Christian Castillo impugnó a (José Luis) Espert el día en que intentó asumir. No le dieron la palabra, no nos dejaron hablar y volvimos a hacer una presentación formal. Creemos que Espert no tiene las condiciones mínimamente morales para estar al mando de una comisión”, apuntó, haciendo referencia al nombramiento del diputado al frente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Al mismo tiempo, la dirigente nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas expresó su molestia con que Espert se haya referido a ella con el apodo de “copito de nieve”: “Linda con la violencia de género. No tengo por qué aceptar que un hombre me trate de esa manera descalificativa. Me eligieron decenas de personas en toda la ciudad de Buenos Aires para que los represente y no para que ningún machirulo me diga Copito de Nieve”.

“Estas formas que ellos desarrollan en el mando de las comisiones tiene que ver con un contenido reaccionario en donde se quieren llevar la suma del poder público, en donde van a cerrar el Congreso”, determinó. Y concluyó: “Estoy acá para representar los derechos de las mujeres y de los trabajadores. A mi ningún señor con animo de monarca me va a venir a decir que solo me queda abanicarlo y darle consejos en el oído”.

LA NACION