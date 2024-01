escuchar

En la previa al debate por la ley ómnibus que comenzará este martes en el Congreso, la diputada Myriam Bregman apuntó contra el proyecto legislativo de Javier Milei y lo calificó de “insólito”. “Hoy estamos viviendo un atropello increíble. Esta ley debería haber pasado como mínimo por 31 comisiones y ellos decidieron que sea en las tres en las que tienen mayoría”, expresó.

Poco antes de que comience el encuentro que se extenderá desde las 14 hasta las 20 de este martes, la representante del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U) aseguró que la ley “no deja un sector sin atacar”. “Esta forma tan ‘patoteril’ tiene que ver con el contenido, en donde quieren llevarse la suma del poder publico y creen que nosotros vamos a darles sugerencias”, indicó, y determinó: “Nosotros somos diputados y no estamos para hacerle sugerencias a un monarca.

“No están para discutir, ellos quieren que esto pase rapidito. Milei todavía tiene que explicar quienes son los que le están pidiendo coimas. Nosotros no le vamos a votar nada, así que contra mi no pesa ninguna acusación”, indicó, recordando la polémica declaración del Presidente sobre que algunos legisladores cobraban coimas para votar leyes.

La diputada habló en la previa al debate de la Ley Ómnibus en el Congreso.

“Mi compañero Christian Castillo impugnó a (José Luis) Espert el día en que intentó asumir. No le dieron la palabra, no nos dejaron hablar y volvimos a hacer una presentación formal. Creemos que Espert no tiene las condiciones mínimamente morales para estar al mando de una comisión”, apuntó, haciendo referencia al nombramiento del diputado al frente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Al mismo tiempo, la dirigente nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas expresó su molestia con que Espert se haya referido a ella con el apodo de “copito de nieve”: “Linda con la violencia de género. No tengo por qué aceptar que un hombre me trate de esa manera descalificativa. Me eligieron decenas de personas en toda la ciudad de Buenos Aires para que los represente y no para que ningún machirulo me diga Copito de Nieve”.

“Estas formas que ellos desarrollan en el mando de las comisiones tiene que ver con un contenido reaccionario en donde se quieren llevar la suma del poder público, en donde van a cerrar el Congreso”, determinó.

De cara a la jornada de debate por la que se acercaron al Congreso, habló sobre qué rol tendrá la ley en lo que respecta al trabajo. “Tiende a despedir trabajadores y promueve el trabajo no registrado. Busca que se hagan grandes negocios con las empresas”, acusó. Y finalizó: “Estoy acá para representar los derechos de las mujeres y de los trabajadores. A mi ningún señor con animo de monarca me va a venir a decir que solo me queda abanicarlo y darle consejos en el oído”.

Qué se debatirá hoy en el Congreso

La Ley de Bases y Puntos de Partida por la Libertad de los Argentinossolicita al parlamento la declaración de la emergencia en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social, con su consecuente delegación de facultades en el Poder Ejecutivo. En su primera jornada de debate, participarán diputados, asesores y personal de planta del Congreso, y será el primer paso en el tratamiento que hará la Cámara Baja del proyecto de ley.

Para este martes, está confirmada la exposición del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, mientras que el jueves asistirá la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que asistirá junto a su equipo de secretarios de Estado. Cada funcionario disertará y responderá por tres horas cada uno.

