La respuesta de Mempo Giardinelli al embajador argentino en Roma: “Es una infamante acusación”

El escritor Mempo Giardinelli quedó en el centro de la polémica después de que el embajador argentino en Italia, Roberto Carlés, dejará trascender que había intentado alojarse gratis durante nueve noches en la sede diplomática en Roma. El columnista de Página 12 dijo que se trató de una “infamante acusación” y publicó un comunicado con una enumeración de cuatro argumentos. En uno de esos puntos, niega que haya pedido alojarse nueve noches sino solamente una y señaló a Carlés, un abogado y jurista de 41 años, de haber actuado de “mala fe”.

*Comunicado de Mempo Giardinelli ante una infamante acusación*:

El día de ayer, justo después de que se publicara mi habitual artículo de los lunes en el diario Página12, y a muy pocas horas de que se difundiera una fuerte declaración política firmada por El Manifiesto Argent… — Mempo Giardinelli (@mempodice) March 21, 2023

Según pudo saber LA NACION, el cortocirucito estalló cuando, luego de hacerle saber a Mempo Giardinelli, de buena forma, que no iba a poder alojarlo en la embajada de la Piazza dell’Esquilino, como este le había pedido hace un mes, Carlés recibió de su parte una nota al parecer prepotente e insultante, en la que el escritor, al margen de cancelar su viaje a Roma, le recriminó ser un ignorante al desconocer su larga trayectoria.

“No daré jamás el nombre, pero lo comento sobre todo porque me impactó la violencia de su mensaje. Tanto se ofendió que decidió cancelar su participación en una actividad por el 24 de marzo, demostrando su real compromiso. Por cierto, no pidió quedarse una noche sino nueve”, escribió en su cuenta de twitter Carlés, embajador político nombrado por Alberto Fernández en agosto de 2020.

En un segundo mensaje, agregó: “Lamentable que haya personas que se crean con derecho a alojarse en una embajada, por su currículum o por tener un cargo público y, peor aún, que se ofendan y envíen mensajes insultantes si se les informa que no hay habitaciones disponibles (ocupadas por mi propia familia)”.

El descargo completo del escritor

El día de ayer, justo después de que se publicara mi habitual artículo de los lunes en el diario Página12, y a muy pocas horas de que se difundiera una fuerte declaración política firmada por El Manifiesto Argentino –colectivo político del que formo parte desde hace más de 20 años–, algunos mentimedios porteños publicaron una retorcida mentira, con obedientes reproducciones en algunos diarios del interior del país .

No seré parte de un escándalo que no existió, de manera que digo simplemente:

1) que en todo este viaje no he pisado la Ciudad de Roma, y en cambio estoy en la región de los montes Abruzzos trabajando una novela, y de aquí iré al Aeropuerto Fiumicino pasado mañana sin pasar por Roma.

2) que todo lo que sucedió fue que estando yo en la Feria del Libro de Bologna, le encargada de Cultura de la Embajada Argentina en Roma me propuso asistir el próximo jueves 23 a la embajada para presentar en un evento la película “Argentina 1985″.

3) que respondí que me era imposible precisamente porque no estoy en Roma y los tiquetes aéreos que compré hace dos meses son para regresar a Argentina en la madrugada del viernes 24.

4) No obstante y de buena voluntad, me ofrecí de todos modos a considerar mi presencia en dicho acto si la embajada me alojaba esa noche para que luego del evento yo pudiese ir velozmente al Aeropuerto de Fiumicino para regresar al país.

Todo lo demás fue el exaltado tuiter de un embajador en mi opinión sobrado de mala fe, que desató la obediente fantasía de diversos dizque periodistas.

Firmo este texto en la Ciudad de Pescara, Italia, a 21 de Marzo de 2023.

Mempo Giardinelli

