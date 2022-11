La Rioja: LN+ y el grupo local Fénix quedaron bloqueados en la plataforma estatal de internet, y después fueron restituidos

escuchar

Este jueves se generó una polémica por el bloqueo de la señal de LN+ y del grupo riojano multimedia Fénix de la plataforma estatal Internet para Todos de La Rioja. LA NACION se contactó con Internet para Todos, desde donde dijeron “desconocer” el problema. Horas después se restituyeron las señales.

En abril, el gobernador Ricardo Quintela criticó a los medios asentados en la Ciudad de Buenos Aires; entonces dijo que difunden “información podrida”, que no se puede “verificar”, y llamó a buscar la capacidad para “bloquearlos” en las provincias del norte. También propuso armar una red de canales de TV oficialistas: “Tenemos que tener la capacidad de bloquear a aquellos que nos brindan una información que nosotros no podemos comprobar”. Criticó puntualmente a los canales LN+ y a TN y dijo que tienen “intereses claramente definidos”. Señaló que “no hay un periodismo independiente que informe y que [permita] que la gente saque sus propias conclusiones”.

Carlos Robiano, director del Grupo Fénix, indicó a LA NACION que el canal “está bloqueado en la grilla de View hace más de dos meses” y que es la segunda vez que les sucede. La primera fue hace dos años. “A comienzos del actual gobierno volvieron a tomar la señal sin que mediara ni una conversación -agrega-. Lo que está pasando es una barbarie nunca vista; no les gusta lo que decimos, que es información, son datos”.

Este diario se comunicó con Javier Cobresi, presidente de Internet para Todos, a las 14.45, quien dijo “no conocer” la situación y aseguró que chequearía porque “seguramente, es un problema técnico”. Desde la gobernación, también consultada a las 14 por este medio, la respuesta fue una pregunta: “¿Qué bloqueo?”.

Alberto Fernández junto Ricardo Quintela, Gobernador de La Rioja, el 17/8/22

A las 16.45 enviaron un comunicado con el título: “Fueron restituidas por Arsat las señales Deportv, CN23, Paka Paka y LN+. El problema desde el origen afectó la emisión de sus señales hacia el satélite en el telepuerto de Buenos Aires, por lo que se apreciaban barras de ajuste sobre las pantallas de las señales. Esto perjudicó a los operadores de cable que toman su señal a nivel nacional desde el satélite ARSAT 1E”.

Legisladores nacionales y provinciales de la oposición salieron a criticar públicamente la imposibilidad de ver LN+ y la señal de Fénix. El senador radical Julio Martínez ironizó en su red de Twitter: “Debemos reconocer que en esto @QuintelaRicardo sí cumplió su palabra y terminó bloqueando a @lanacionmas”.

El viceintendente de la ciudad capital, Guillermo Galván, posteó: “Quintela actúa como los dictadores de Cuba y Venezuela. Censuran a la prensa independiente: en el cable estatal bloquearon las señales de @radiofenix951 y @lanacionmas. Es un ataque a la libertad de prensa que no estamos dispuesto a soportar”.

Silvana Giudici, integrante del Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) y miembro de la Fundación Libertad de Expresión + Democracia, contó a LA NACION que desde Internet para Todos indicaron que es un “problema con la fibra óptica”.

“Es imposible técnicamente que haya un problema con una señal -detalló-. Sí podría bloquearse intencionalmente desde Arsat, lo que sería muy grave. Lo que hay es una decisión del gobernador de atentar contra los medios que considera opositores. También se comunicaron desde la Radio Municipal de La Rioja contándome que recibieron intimaciones por sus contenidos”.

El senador Martínez ratificó que también conoce los inconvenientes de Radio Municipal. Giudici afirmó que habló con el presidente del Enacom, Claudio Ambrosini, pidiéndole que se siga con “especial cuidado” lo que está pasando en La Rioja.

Quintela es un gobernador con buen vínculo con el presidente Alberto Fernández y muy activo en el grupo del Norte Grande. A sus colegas les propuso crear canales de TV oficialistas para evitar “tener que estar todo el tiempo consumiendo información podrida, mentirosa, falaz e interesada, que confunde al conjunto de la sociedad argentina”. A su entender no son “medios nacionales” sino “medios capitalinos que tienen influencia en toda la República Argentina. Nosotros no tenemos influencias, lamentablemente en la República Argentina; por eso digo que hay una concentración, no solamente financiera y económica, sino mediática en Capital Federal”.